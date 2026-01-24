Ucrania: negocian la paz en Abu Dhabi mientras Rusia intensifica los ataques

La fuente consultada por la agencia estatal rusa TASS subrayó que la cuestión territorial sigue siendo el punto más complejo en las conversaciones trilaterales, en particular el destino del Donbás, y que el retiro de las fuerzas ucranianas de esa región es considerado por Moscú como un elemento clave para avanzar.

Desde el comienzo de la mesa internacional promovida por Estados Unidos, el tema del control del Donbás ha marcado la agenda y las tensiones. Rusia exige la salida de las fuerzas ucranianas del Donetsk y Luhansk aún bajo control de Kiev, un planteo que Ucrania rechaza y que ha sido citado por los negociadores occidentales como el principal escollo para un eventual acuerdo de paz.

Representantes diplomáticos ucranianos han insistido en que no aceptarán concesiones territoriales, al mismo tiempo que plantean alternativas como zonas desmilitarizadas con garantías de seguridad para la población.

Las reuniones, que comenzaron el viernes y se extenderán al menos hasta el sábado, combinan sesiones trilaterales, encuentros bilaterales y grupos de trabajo sobre seguridad y otros temas, según fuentes presentes. Kiev y Washington han descrito la jornada como "productiva", aunque sin avances concretos sobre los puntos más espinosos.

La reanudación de las conversaciones llega tras una intensa jornada de diplomacia que incluyó encuentros previos entre altos representantes de Estados Unidos y Rusia en Moscú, así como una reunión entre los presidentes Volodímir Zelensky y Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se abordaron garantías de seguridad para Ucrania.

Mientras los negociadores se sentaban en torno a la mesa en Abu Dhabi, ataques aéreos rusos continuaron en suelo ucraniano.

Autoridades de Kiev reportaron que al menos una persona murió y decenas resultaron heridas en bombardeos nocturnos con misiles y drones que afectaron la capital y otras ciudades, provocando cortes de energía en pleno invierno.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano calificó los ataques de "cínicos" y afirmó que se produjeron justo cuando las delegaciones estaban reunidas para impulsar el proceso de paz patrocinado por Estados Unidos.

A pesar de la amplia cobertura internacional del primer día de conversaciones —la primera de este tipo de alto nivel desde 2022— la falta de avances visibles sobre temas centrales, especialmente territorio y garantías de seguridad, mantiene expectante a la comunidad internacional.

Al margen del debate territorial, otras propuestas incluyen fórmulas para un cese de ataques a la infraestructura energética ucraniana y mecanismos para reconstrucción y seguridad postconflicto, aunque Moscú se mantiene firme en sus exigencias y sin mostrar señales claras de flexibilización. (ANSA).