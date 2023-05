Ucrania negó el miércoles cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, que Rusia atribuye a Kiev.

"Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin", declaró Mijailo Podoliak, consejero presidencial. "Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar", agregó.

AFP