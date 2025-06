Ucrania niega haber aplazado canje de prisioneros mientras ataque ruso sobre Járkov causa tres muertos

7 jun (Reuters) - Ucrania negó el sábado las acusaciones rusas de haber aplazado indefinidamente el canje de prisioneros, acusando a Moscú de "jugar sucio" después de que durante la noche los ataques rusos con misiles y bombas sobre Járkov causaran tres muertos y 22 heridos.

Por otro lado, las autoridades rusas declararon que un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú hirió a dos personas.

En una segunda ronda de conversaciones de paz celebrada el lunes en Estambul, ambas partes acordaron intercambiar más prisioneros y devolver los cuerpos de 12.000 soldados muertos.

Sin embargo, Vladimir Medinsky, asesor del Kremlin, afirmó el sábado que Kiev había pospuesto inesperadamente los intercambios de forma indefinida.

Esto fue desmentido por Andriy Kovalenko, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien dijo que Moscú debería dejar de "jugar sucio" y volver al trabajo constructivo.

"Las declaraciones de hoy de la parte rusa no se corresponden con la realidad ni con los acuerdos previos ni sobre el intercambio de prisioneros ni sobre la repatriación de cadáveres", dijo en la aplicación Telegram.

Durante la noche, las fuerzas rusas utilizaron armas de largo alcance de alta precisión y aviones no tripulados para atacar objetivos militares en Ucrania, alcanzándolos todos, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

La ciudad nororiental de Járkov, una de las más grandes de Ucrania, se encuentra a unas pocas decenas de kilómetros de la frontera rusa y ha estado sometida a frecuentes bombardeos rusos durante más de tres años de guerra desencadenada por la invasión a gran escala de Rusia.

"Járkov está sufriendo en estos momentos el ataque más potente desde el comienzo de la guerra a gran escala", declaró el alcalde, Ihor Terekhov, en un mensaje en Telegram a primera hora del sábado.

Edificios residenciales, instalaciones educativas y de infraestructura fueron atacados, dijo, y fotos mostraban edificios quemados y parcialmente reducidos a escombros, mientras los socorristas trasladaban a los heridos para su tratamiento.

El gobernador regional de Járkov, Oleh Syniehubov, dijo que aún podría haber personas bajo los escombros después de que una instalación industrial civil fuera alcanzada por 40 drones y varias bombas.

En la región de Moscú, dos personas resultaron heridas tras un ataque con drones por parte de Ucrania durante la noche y el viernes, dijo el gobernador Andrei Vorobyov en Telegram, y nueve drones fueron derribados.

El organismo ruso de control de la aviación aseguró que se habían reanudado las operaciones en los aeropuertos de Domodedovo, Sheremetyevo y Zhukovsky, en la región de Moscú, tras haber sido suspendidas temporalmente por motivos de seguridad de los vuelos.

El Ministerio de Defensa dijo que, desde la medianoche, las unidades de defensa antiaérea habían interceptado y destruido 36 drones ucranianos sobre territorio ruso, incluida la región de Moscú.

Las fuerzas aéreas ucranianas también derribaron un caza ruso Su-35 el sábado por la mañana, dijeron sus militares sin dar más detalles.

Las fuerzas rusas aún no han comentado el asunto, mientras que Reuters no ha podido verificar el informe de forma independiente. Un ataque ucraniano con aviones no tripulados en territorio ruso el pasado fin de semana probablemente dañó alrededor del 10% de la flota de bombarderos estratégicos rusos y alcanzó a algunos de los aviones mientras se preparaban para ataques contra Ucrania, dijo un alto funcionario militar alemán en un podcast de YouTube que se emitirá más tarde el sábado. (Reporte de Pavel Polityuk. Escrito por Bernadette Baum y Mark Potter. Editado en Español por Manuel Farías)