Ucrania niega las afirmaciones de Rusia sobre un segundo intercambio de prisioneros

El Gobierno ruso acusa a Kiev de "prohibir" la evacuaci贸n de civiles a Rusia y dice que "fuerza a los refugiados hacia el oeste"

MADRID, 23 Mar. 2022 (Europa Press) -

Las autoridades de Ucrania han negado este mi茅rcoles las afirmaciones del Gobierno de Rusia sobre un segundo intercambio de presos, d铆as despu茅s de que se confirmara el primero, en el marco de la guerra desatada el 24 de febrero por la orden de invasi贸n dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"El Ministerio de Defensa ruso organiza diariamente de organizar corredores humanitarios y la evacuaci贸n de civiles en asentamientos (en Ucrania). Adem谩s, han tenido lugar dos intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova.

El primer intercambio de presos fue confirmado el 21 de marzo por la comisaria de Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, quien indic贸 que nueve militares rusos fueron liberados a cambio del alcalde de Melit贸pol, Ivan Fedorov, apresado por fuerzas rusas el pasado 12 de marzo y puesto en libertad la semana pasada.

Sin embargo, minutos despu茅s la vice primera ministra de Ucrania y ministra para la Reintegraci贸n de los Territorios Ocupados, Irina Vereshchuk, ha rechazado estas informaciones. "Hasta ahora no ha habido m谩s intercambios", ha destacado.

"Lo que est谩 diciendo Rusia no es cierto", ha resaltado Vereshchuk, que ha incidido en que el 煤nico intercambio de presos hasta la fecha es el que implic贸 al alcalde de Melit贸pol, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Por otra parte, Zajarova ha rechazado las acusaciones contra Mosc煤 sobre el uso de refugiados como un instrumento de presi贸n y ha asegurado que "son las autoridades de Kiev las que proh铆ben la evacuaci贸n (de personas) a Rusia y fuerzan a los refugiados hacia el oeste", seg煤n ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Muchos de ellos intentan ir a Rusia para juntarse con sus familiares, pero los pa铆ses de la Uni贸n Europea (UE), principalmente Polonia, no lo permiten", ha denunciado. "La gente se convierte en prisionera primero en Kiev y luego en Bruselas", ha se帽alado.

Asimismo, ha incidido en que el bloque europeo "no influye a Kiev de ninguna forma para que los nacionalistas ucranianos no se escondan detr谩s de los civiles y los usen como escudos humanos y para que no bloqueen su salida hacia Rusia".