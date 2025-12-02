Ucrania niega que el Ejército de Rusia controle la importante localidad de Pokrovsk

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han negado este martes la toma por parte de las tropas rusas de la localidad de Pokrovsk, un importante centro industrial situado en la provincia de Donetsk, y han asegurado que estas informaciones "no se ajustan a la realidad".

El Ejército, que ha asegurado que sigue controlando la parte norte de la ciudad y la vía ferroviaria que atraviesa la zona, ha indicado en un comunicado que los combates por hacerse con el control de esta estratégica ciudad siguen adelante, según informaciones difundidas a través de su cuenta en Telegram.

"Las declaraciones realizadas por las autoridades del país agresor sobre la captura de esta y otras localidades no son reales", recoge el texto, que hace también referencia a las ciudades de Vovchansk y Kupiansk.

"Las unidades del Ejército de Ucrania continúan realizando operaciones defensivas en zonas difíciles del frente, especialmente en Pokrovsk, Vovchansk y Kupiansk. Las palabras descaradas vertidas por los líderes rusos suponen un nuevo intento del Kremlin de usar su propaganda para influir en las negociaciones internacionales", recoge el comunicado.

En Pokrovsk, las fuerzas ucranianas están llevando a cabo operaciones "con el objetivo de eliminar células terroristas", según han explicado. "El enemigo está sufriendo pérdidas significativas. Durante el último día, hemos neutralizado a 104 de ellos", continúa.

No obstante, han admitido que la situación en Vovchansk y Járkov sigue siendo "tensa" dado que "el enemigo no recula". "Aún así, estamos manteniendo nuestras posiciones", han asegurado.