Ucrania: "Ninguna prueba sobre ataque a residencia de Putin", el 6 de junio cumbre europea

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respaldado por el Elíseo, denunció que los rusos "no proporcionaron pruebas plausibles" del ataque, calificando el incidente como un "acto de desafío a la agenda de paz"

Por su parte, el Kremlin capitalizó la situación, advirtiendo que estas "acciones criminales" son un golpe fatal para las conversaciones de paz. Además, Rusia reafirmó su poderío militar al anunciar que sus misiles Oreshnik, desplegados con capacidad nuclear en Bielorrusia, "ya están operativos"

En medio de esta turbulencia, la diplomacia europea, que mantiene cautela respecto a las verdaderas intenciones de la Casa Blanca, cerró filas en apoyo a Kiev

Los líderes, incluida la premier italiana, Giorgia Meloni, se consultaron nuevamente a través de una videollamada, preparándose para una próxima reunión el 6 de enero en Francia, en el marco de la Coalición de los Voluntariosos

El supuesto ataque con 91 drones contra la residencia de Putin en Valdai, que no causó heridos ni daños, fue descalificado por Kiev como una "mentira que puede ser verificada por nuestros socios con sus tecnologías"

De hecho, fuentes cercanas al presidente francés, Emmanuel Macron afirmaron que no se presentó "ninguna prueba concreta"

A pesar de esto, el Kremlin se mantuvo firme, prometiendo una represalia ("nuestros militares saben cómo, con qué y cuándo responder", dijo Dmitry Peskov) y advirtiendo que la postura negociadora de Rusia se "endurecerá"

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, "las negociaciones para una solución confiable y duradera a la crisis ucraniana no podrán tener éxito sin el cese de toda esta política criminal" por parte de Kiev

En el ámbito diplomático, los líderes europeos se reunieron en videoconferencia para evaluar la situación, enviando un mensaje principalmente a Moscú: "Se necesita transparencia y honestidad de todos, incluida Rusia", enfatizaron el premier polaco, Donald Tusk, y el canciller alemán, Friedrich Merz

Zelensky anunció los próximos pasos: el sábado se reunirán en Ucrania los asesores de seguridad nacional de los países aliados, y se está "planificando para el 6 de enero en Francia" un encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno

El objetivo es avanzar en los diálogos tras la cumbre Trump-Zelensky en Mar-a-Lago

Sin embargo, no faltan obstáculos; de acuerdo con una transcripción de las conversaciones entre europeos y Zelensky filtrada por Der Spiegel, Merz habría advertido al líder ucraniano que no "exceda demasiado" en sus demandas para no romper el hilo con la Casa Blanca, que parece más receptiva a las reivindicaciones rusas

En el terreno, no parecen haber avances. Moscú insiste en el Donbás, mientras que Zelensky reiteró que "no podemos simplemente irnos. Es contra la ley y allí viven 300.000 personas"

En cuanto a las garantías de seguridad, el líder ucraniano confirmó que Estados Unidos se comprometió por 15 años (aunque Kiev desearía que fueran 30 a 50) y mencionó que se discutió la posible presencia de tropas estadounidenses en el terreno, aunque hasta ahora el magnate ha excluido esta opción

A la espera de desarrollos, las fuerzas de ocupación continúan apretando el cerco, mirando amenazadoramente hacia Europa

En el terreno, han conquistado más aldeas en Donetsk y Zaporiyia, mientras que en el frente norte, los ucranianos han evacuado 14 asentamientos debido a los bombardeos

La ofensiva del Ejército ruso está teniendo un costo cada vez más elevado en términos de vidas humanas

Según un análisis de la BBC, en los últimos diez meses, las bajas rusas aumentaron más rápido que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión en febrero de 2022: en comparación con 2024, se publicó un 40% más de obituarios de soldados que en el año anterior

El balance total desde el inicio de la guerra se estima entre 240.000 y 350.000 muertos. (ANSA)