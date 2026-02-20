Ucrania no está perdiendo la guerra, afirma Zelenski a AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes a AFP que su país no está perdiendo la guerra y reivindicó que sus tropas recuperaron recientemente cientos de kilómetros cuadrados a las tropas rusas en vísperas del cuarto aniversario del conflicto

El dirigente ucraniano habló en una entrevista exclusiva en Kiev, a días de que se cumplan cuatro años de la invasión rusa sobre su país, y aseguró que el desenlace de la guerra todavía no está escrito

Sus declaraciones llegan en medio de presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Kiev firme un acuerdo con Rusia y durante uno de los inviernos más duros para la población ucraniana y su ejército, agotados por el largo conflicto

"No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos", dijo Zelenski a los periodistas de AFP en el palacio presidencial de la capital

"Sí, esa es la pregunta, pero es una pregunta muy costosa", agregó

Presión de EEUU y Rusia

El conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial estalló el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó sus tropas contra el país vecino. Desde entonces, decenas de miles de civiles y cientos de miles de soldados murieron en ambos bandos

Este invierno, las fuerzas rusas incrementaron drásticamente los ataques sistemáticos contra la red energética de Ucrania, lo que ha dejado a millones de civiles sin luz ni calefacción con temperaturas gélidas

Y en medio de varias rondas de negociación mediadas por Estados Unidos, Washington y Moscú ejercen presión para que Ucrania ceda a Rusia la disputada cuenca minera del Donbás, en el este del país

"Tanto los estadounidenses como los rusos dicen que 'si quieren que termine la guerra mañana, salgan del Donbás'", afirmó Zelenski

Las últimas conversaciones trilaterales de esta semana en Ginebra concluyeron sin avances en la cuestión clave de la repartición territorial en un eventual fin del conflicto

Rusia reclama como propia esta cuenca minera formada por las regiones de Donetsk y Lugansk y amenaza con capturarla por la fuerza si las tropas ucranianas no se retiran. Putin no da señales de ceder en esta exigencia

Sin embargo, Ucrania todavía controla aproximadamente una quinta parte de Donetsk, aunque ha perdido Lugansk casi en su totalidad. Las autoridades de Kiev han descartado repetidamente ceder estos territorios y aseguran que hacerlo envalentonaría a Rusia

Avances ucranianos en el sur

En la entrevista con AFP, Zelenski reivindicó que sus tropas están recuperando territorio gracias a una contraofensiva en el sur del país

"No entraré demasiado en detalles", avanzó. "Pero hoy puedo felicitar ante todo a nuestro ejército, a todas las fuerzas de defensa, porque a día de hoy 300 kilómetros (cuadrados) han sido liberados", afirmó

No detalló en qué periodo se produjeron estos avances, que la AFP no pudo verificar

Blogueros militares insinuaron que este progreso podría deberse a los cortes generalizados de los terminales de internet Starlink en todo el frente ucraniano, cerrados por el propietario de la red, Elon Musk, tras una petición de Kiev

Zelenski reconoció que se estaban aprovechando de esa situación, pero también indicó que las fuerzas ucranianas igualmente sufrían estas interrupciones en el suministro de internet

"Hay problemas, hay retos", dijo. Pero los reveses sufridos por la parte rusa son "mucho más graves", añadió

Nadie quiere elecciones durante una guerra

Estados Unidos no solo presiona a Ucrania por la cuestión territorial, también empuja para la celebración de elecciones presidenciales en el país como parte de un acuerdo de paz

Zelenski, que defiende que los comicios solo pueden celebrarse una vez termine la guerra, aseguró que el Kremlin quiere unas elecciones rápidas porque quieren apartarlo de la presidencia

"Seamos sinceros: los rusos solo quieren reemplazarme", afirmó. "Nadie quiere elecciones durante una guerra. Todo el mundo tiene miedo de su efecto destructivo", defendió

A lo largo de la invasión, Zelenski ha descartado la posibilidad de convocar a las urnas porque millones de ucranianos se vieron obligados a huir al extranjero por el conflicto o viven en territorio ocupado

También ha subrayado los obstáculos de celebrar una votación mientras continúan los combates, especialmente en ciudades y pueblos que están siendo bombardeados por Rusia

El excómico de 48 años, quien obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de 2019, asegura que no ha decidido si se presentará a una eventual reelección

Pero ha insistido en que la celebración de elecciones en Ucrania solo será posible si sus aliados ofrecen garantías de seguridad sólidas para disuadir los ataques rusos

En este sentido, este viernes declaró a la AFP que las tropas extranjeras que se desplegarían eventualmente en Ucrania en un escenario de posguerra deberían posicionarse cerca de la línea del frente

"Nos gustaría ver este contingente más cerca de la línea del frente. Por supuesto, nadie quiere estar en primera línea y, por supuesto, a los ucranianos nos gustaría ver que nuestros socios están con nosotros en la línea del frente", afirmó