Ucrania: "No estamos perdiendo la guerra", asegura Zelensky

El mandatario desestimó así los temores de una inminente derrota de las tropas ucranianas y, por el contrario, aseveró que Kiev está recuperando territorios en el sur del país.

Por otra parte, en cuanto a la última ronda de negociaciones en Ginebra, no hubo progresos.

"Moscú no avanza por la paz", subrayó, en tanto, la Alta Representante Kaja Kallas, y aprovechó la ocasión para afirmar, con claridad, que quiere aspirar a que el lunes se dé luz verde al nuevo paquete de sanciones.

En la estrategia de la Comisión, cada aniversario de la invasión rusa debe estar marcado con una nueva ronda de sanciones contra Moscú, como señal del apoyo constante de la Unión a Ucrania.

Pero la luz verde para el vigésimo paquete está lejos de ser un hecho.

Y eso porque pesa, sobre todo, la prohibición total de los servicios marítimos para los petroleros rusos.

La medida sigue sin convencer a países como Malta y Chipre, que dependen en gran medida de ese tipo de ingresos.

El texto fue retocado varias veces, pero la luz verde final aún no está cerca.

Y, en cualquier caso, la UE debe abordar la posición de países como Eslovaquia y Hungría.

El premier húngaro, Viktor Orban, en plena campaña electoral, anunció el veto del préstamo de 90.000 millones para Kiev.

Desde hace días, Orban arremete contra Ucrania, porque Zelensky, acusa, está retrasando las reparaciones del oleoducto Druzhba que conecta Rusia con Europa y Hungría y Eslovaquia.

La UE se hizo cargo inmediatamente del asunto, asegurando a Budapest y Bratislava que la seguridad energética de los 27 países es una prioridad.

"El Gobierno ucraniano se comprometió a reparar el gasoducto. Pero también sabemos cómo va la historia: los ucranianos reparan la infraestructura" que "luego vuelve a ser destruida", explicó la portavoz de la Comisión, Paula Pinho.

No obstante, Orban insistió en sus críticas tanto a la UE como a la oposición interna en su país.

En ese sentido, le dio al embajador ante la UE el mandato de presentar una objeción formal y así bloquear la aprobación prevista para el préstamo de 90.000 millones a Kiev, la cual, sin embargo, no prevé la participación de la República Checa, Eslovaquia y Hungría.

"Mientras Ucrania bloquee el oleoducto Druzhba, Hungría bloqueará el préstamo de guerra. ­No podemos ser chantajeados!", advirtió Orban, y puso así en riesgo la ceremonia de firma del préstamo, prevista para el 24 de febrero.

El mismo día, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el mandatario del Consejo Europeo, Antonio Costa, estarán en Kiev para reiterar del modo más enérgico posible el apoyo de la UE a Zelensky.

Sin duda, en la reunión se debatirán dos cuestiones clave: el camino de Ucrania hacia el ingreso a la Unión Europea, y las garantías de seguridad de Europa una vez que se alcance un alto el fuego.

"Me gustaría colocar junto a nosotros en primera línea las tropas extranjeras destinadas a ser desplegadas en Ucrania", declaró Zelensky a la prensa internacional.

El tema también estará en el centro de la nueva videollamada de la Coalición de los Voluntarios, prevista también para el 24 de febrero y en la que participará la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. (ANSA).