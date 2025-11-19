Ucrania no limitará las exportaciones de trigo en 2025/26, dice viceministro

Por Pavel Polityuk

KIEV, 19 nov (Reuters) - Ucrania no restringirá las exportaciones de trigo en la temporada 2025/26, que va desde julio a junio, debido a una mayor cosecha y a las menores tasas de exportación al principio de la actual temporada, dijo el miércoles a Reuters el viceministro de Economía.

Ucrania, uno de los principales productores y exportadores de trigo del mundo, ha estado restringiendo las exportaciones del cereal en las últimas temporadas para evitar un aumento de los precios del pan.

"No tenemos previsto imponer ninguna restricción a las exportaciones de trigo esta temporada. La cosecha es superior a la del año pasado, y las tasas de exportación son más bajas", dijo Taras Vysotskiy.

"Según nuestras estimaciones, la cosecha de trigo será de alrededor de 23 millones de toneladas (métricas), y se espera que las exportaciones alcancen alrededor de 17 millones de toneladas (en la temporada 2025/26)", dijo.

Ucrania cosechó 22,6 millones de toneladas de trigo en 2024 y exportó 15,7 millones de toneladas del producto en 2024/25.

Los datos del Ministerio de Economía muestran que el país ha exportado 6,8 millones de toneladas de trigo en lo que va de temporada, frente a los 8,6 millones del mismo periodo de la campaña anterior. (Reporte de Pavel Polityuk, Editado en Español por Ricardo Figueroa)