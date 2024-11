Ucrania no se opone a que qatar negocie un acuerdo de seguridad energética, dice kiev

KIEV, 4 nov (Reuters) - Ucrania no se opondría a que Qatar o cualquier otro país negociara un acuerdo sobre seguridad energética mediante conversaciones separadas con Ucrania y Rusia, dijo un alto cargo de la presidencia ucraniana en una entrevista televisada publicada el lunes. Sin embargo, Andri Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, afirmó que no existía tal acuerdo.

"Celebramos conferencias temáticas, la primera sobre seguridad energética, coorganizada por Qatar", explicó Yermak.

"Después de eso, dijimos que si Qatar u otro país está dispuesto a aplicar estos acuerdos (alcanzados en la conferencia) mediante tratos con Ucrania por separado y con Rusia por separado, por favor, que lo haga".

Yermak no especificó qué acuerdos podrían estar en cuestión, pero dijo que aún no se había alcanzado ningún acuerdo y que Kiev no estaba negociando directamente con Moscú, que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. La oficina presidencial ucraniana dijo a finales de agosto que unos 40 países habían participado en una conferencia por internet organizada por Qatar y que el tema principal era mejorar la seguridad del sistema energético ucraniano frente a los ataques rusos.

La conferencia por internet tuvo lugar el 22 de agosto, poco después de que las fuerzas ucranianas entraran en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania, a principios de agosto. Desde marzo, Rusia ha llevado a cabo una decena de grandes ataques con misiles contra el sistema energético ucraniano, que han hecho perder a Ucrania casi la mitad de su capacidad de generación. "Proteger las instalaciones de infraestructuras energéticas, su rápida restauración y desarrollo es la única forma de evitar el agravamiento de la crisis", dijo Yermak en agosto.

El Financial Times informó en octubre de que Ucrania y Rusia se encontraban en las primeras fases de las negociaciones para detener los ataques aéreos a sus respectivas instalaciones energéticas.

Las conversaciones, según las fuentes del Financial Times, se vieron frustradas por la incursión de las fuerzas de Kiev en la región rusa de Kursk.

El Kremlin y una fuente energética ucraniana desmintieron dicha información.

