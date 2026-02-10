Ucrania: Noruega, "Moscú podría invadirnos"

"No descartamos que Rusia pueda apoderarse de territorio como parte de su plan para proteger sus capacidades nucleares", dijo el general.

Según Kristoffersen, Rusia no tiene objetivos de conquista en Noruega como en Ucrania u otros antiguos territorios soviéticos, señaló que gran parte del arsenal nuclear ruso se encuentra en la península de Kola, a poca distancia de la frontera con Noruega, e incluye submarinos nucleares, misiles terrestres y aviones con capacidad nuclear. Estos habrían sido cruciales si Rusia hubiera entrado en conflicto con la OTAN en otro lugar.

En una amplia entrevista con el periódico británico, Kristoffersen criticó duramente los recientes comentarios de Donald Trump sobre Groenlandia, así como las afirmaciones "inaceptables" del presidente estadounidense de que los países aliados no estaban sirviendo en el frente en Afganistán, mientras que las tropas estadounidenses habían realizado la mayor parte de los combates.

"Lo que dijo no tenía sentido, y sé que todos mis amigos estadounidenses que estaban allí lo saben", añadió Kristoffersen, de 56 años, un oficial de carrera del ejército que sirvió en Afganistán durante varios períodos. (ANSA).