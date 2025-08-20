Ucrania: Nueva mayoría lituana en desacuerdo con el envío de tropas
En riesgo la formación del nuevo gobierno.
Según filtraciones de las consultas, el líder del LCV y exministro de Salud, Virginijus Veryga, presentó a la coalición una lista de 41 puntos obligatorios, entre los que destaca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas normales entre Lituania y China tras años de alta tensión por la apertura de una misión taiwanesa en Vilna.
La posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas normales con Pekín ya había sido mencionada abiertamente por el PSL el año pasado, pero tanto el partido como la Alianza Nacional (AN) siguen manteniendo posiciones divergentes al respecto.
Mucho más crítica es la solicitud de la Alianza Nacional de no enviar tropas lituanas a la fuerza de mantenimiento de la paz que podría desplegarse en Ucrania tras el fin del conflicto con Rusia.
Este punto es actualmente inaceptable no solo para el PSL y el LCV, sino también para el presidente Gitanas Nauseda, quien hoy volvió a promover la idea de la participación de Lituania en la misión. Se espera que la plataforma del gobierno se finalice en los próximos días. (ANSA).
