Ucrania: Nueva oleada de incursiones rusas

“El ejército ruso estableció uno de sus locos anti-récords.

Atacó infraestructuras civiles, edificios residenciales y a nuestra población”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras que las autoridades locales informan de daños y, lamentablemente, de más víctimas civiles en el oeste del país: al menos un muerto y tres heridos en Leópolis, y por lo menos 15 heridos en Mukachevo, en Transcarpatia, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia.

Moscú lo niega y puntualiza, en cambio, haber atacado “empresas del complejo militar-industrial ucraniano, las instalaciones energéticas que garantizaban su funcionamiento” y otros objetivos militares.

Sin embargo, la administración regional de Leópolis informa de “docenas de viviendas dañadas”, y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, denuncia que los ataques no tenían “ninguna lógica o necesidad militar”. Zelenski también señala al Kremlin: dice que en Transcarpatia “se lanzaron” misiles “contra una empresa estadounidense” que “fabricaba artículos de uso diario como cafeteras”.

La embestida se produce en medio de tensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desatada por Putin. “Aún no hay señales de que Moscú tenga la intención real de entablar negociaciones sustanciales y poner fin a esta guerra”, comentó el presidente ucraniano. Unas horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, respondió acusando a Kiev de no estar “interesado en una solución justa y duradera” al conflicto debido a sus exigencias de “garantías de seguridad”.

Por otro lado, la contraérea rusa manifiesta haber derribado 49 drones ucranianos durante la noche. El gobernador de la región de Rostov menciona un incendio en una “empresa industrial” en Novoshakhtinsk tras el ataque. Yuri Slyusar no especifica el tipo de ataque.

El ejército ucraniano ratifica haber agredido una refinería de petróleo en la misma zona. Los sangrientos combates en el frente también continúan sin cesar. Según Zelenski, las tropas rusas están reforzando sus líneas en la región de Zaporiyia, una región del sur de Ucrania parcialmente ocupada por el Kremlin, que la reclama ilegalmente como suya.

Mientras tanto, las fuerzas rusas sostienen haber tomado el control de otro pueblo en el sureste de Ucrania, Oleksandro-Shultyne, en Donetsk, a unos ocho kilómetros de la ciudad de Kostiantynivka, que se encuentra bajo la presión de las fuerzas invasoras de Moscú. (ANSA).