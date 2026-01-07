Ucrania: nueva ronda de reuniones en París, en la mesa territorios y Zaporiyia

"Ucrania no se echa atrás ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz", aseguró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se encuentra en Chipre para el inicio del semestre de presidencia de la UE y para presionar por la incorporación de Kiev a la Unión.

Pero "la paz debe ser digna", reiteró. "Y esto depende de los socios, de su capacidad para garantizar la verdadera disposición de Rusia a poner fin a la guerra", explicó, insistiendo en que los aliados continúen presionando al presidente ruso, Vladimir Putin.

Hasta sugirió que Estados Unidos reserve para el líder checheno, Ramzan Kadyrov, leal al jefe del Kremlin, la misma suerte que tuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en un operativo estadounidense en Caracas: "quizás entonces Putin lo considere", dijo a los periodistas.

La respuesta del checheno fue inmediata, dado que fue señalado varias veces como enfermo o incluso moribundo: "el bastardo emite una orden de arresto contra mí", respondió en Telegram. "No tienes un gramo de honor".

En la capital francesa, los 35 países de la coalición de Voluntariosos anunciaron el martes una fuerza multinacional para desplegar en Ucrania -con varios matices- y un mecanismo de supervisión liderado por Estados Unidos para un eventual alto el fuego.

En la nueva ronda de conversaciones en París, a la que también asisten representantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Turquía, la discusión se centró también "en los parámetros específicos de las garantías de seguridad y la disuasión de la agresión rusa", explicó el jefe negociador ucraniano Rustem Umerov.

Detalles cruciales para Zelensky, quien afirmó que aún no surgió una "respuesta inequívoca" de los aliados europeos sobre cómo planean defender a Ucrania en caso de nuevo ataque ruso después del fin de la guerra.

"Personalmente, deseo una respuesta muy simple: 'sí'. Es una pregunta que he planteado a todos nuestros socios, pero hasta ahora no he recibido una respuesta clara e inequívoca", dijo.

Según fuentes militares al Times, además, París y Londres -que con Kiev firmaron el compromiso de enviar tropas sobre el terreno tras la paz- están listas para enviar solo 7.500 soldados cada uno: un número muy inferior al esperado inicialmente.

El primer ministro británico, Keir Starmer, no respondió durante la sesión de preguntas a quienes le consultaban sobre los números, pero aseguró que será el parlamento quien vote sobre el despliegue de militares en territorio ucraniano.

En España, los aliados del gobierno de Pedro Sánchez están divididos sobre el envío de tropas, mientras Budapest reiteró que "se mantendrá al margen".

Mientras tanto, Zelensky encargó a su equipo negociador que "discutan posibles formatos" para la reunión entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y europeos en Washington, prevista en el cara a cara con Donald Trump a finales de diciembre en Mar-a-Lago, pero aún no convocada. (ANSA).