Ucrania: Occidente puede dialogar, veamos a Moscú, Meloni

En el diálogo, dijo la premier, se coincidió en "reiterar que una paz justa y duradera no puede existir sin un alto el fuego, el apoyo continuo a Ucrania, el mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, incluso mediante sanciones, y garantías de seguridad sólidas y creíbles, ancladas en el contexto euroatlántico".

Meloni, junto con los líderes de Ucrania, Finlandia, Francia, Alemania, Polonia, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN, mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente Trump antes de su reunión con el presidente Putin en Alaska el 15 de agosto.

La cumbre fue precedida por la coordinación europea, nuevamente a nivel de líderes, y seguida de una nueva reunión de la Coalición de los "países voluntarios".

Así lo indica un comunicado del gobierno italiano, que indica que Meloni "expresó su agradecimiento por los esfuerzos del presidente Trump, y reiteró la importancia de seguir trabajando con Estados Unidos para detener el conflicto y lograr una paz que garantice la soberanía y la seguridad de Ucrania, y agradeció al presidente Zelenski la seriedad demostrada hasta el momento en la búsqueda de una solución diplomática".

Meloni expresó su gran satisfacción por la unidad de propósito y la capacidad de diálogo que Occidente está demostrando ante un desafío fundamental a la seguridad y la defensa del derecho internacional, como es la invasión rusa a Ucrania, agrega el comunicado.

"Ahora es el momento de ver cuál será la postura de Rusia en Alaska, ya que hasta ahora no se ha propuesto dar ningún paso adelante significativo", agregó la premier italiana.

Zelensky, por su parte, declaró que asegurar un alto el fuego "inmediato" en Ucrania debería ser el "tema central" de la cumbre del miércoles entre Trump y Putin, y pidió sanciones si Rusia se niega.

"Esperamos que el tema central de la reunión sea un alto el fuego. Un alto el fuego inmediato", declaró Zelenski, quien no asistirá a la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia.

"Se deben implementar y reforzar las sanciones si Rusia no acepta un alto el fuego en Alaska", añadió en rueda de prensa.

Zelenski insistió en que "todo lo relativo a Ucrania debe discutirse exclusivamente con Ucrania", reiteró su llamamiento a que se brinden "garantías verdaderamente fiables" a su país.

Según él, "el presidente Trump expresó su apoyo a este enfoque y la disposición de Estados Unidos a participar en él.

El presidente estadounidense sugirió que nos mantengamos en contacto después de la reunión en Alaska y discutiremos todos los resultados, si los hay", añadió. (ANSA).