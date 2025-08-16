Ucrania: Optimismo en la UE por garantías de seguridad a Kiev

“La sensación es que las cosas avanzan con rapidez”, explican fuentes diplomáticas.

“La cumbre se considera un buen resultado”, afirman.

“Trump hizo exactamente lo que dijo: no entraría en negociaciones sobre la integridad territorial de Ucrania porque es responsabilidad de Zelenski. En segundo lugar, acordó que Estados Unidos participará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania, y esta es una gran victoria, porque en abril, el tono era muy diferente, y entonces, Estados Unidos hablaba de recurrir a Ucrania para la minería”.

En cuanto a las garantías, “desde la UE, seguiremos priorizando la seguridad de Ucrania. Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas, creíbles y a largo plazo, incluyendo el apoyo continuo de Europa, Estados Unidos y otros socios para fortalecer sus fuerzas armadas. Celebramos el compromiso del presidente Trump en este sentido”, declaró también un funcionario europeo.

El trabajo concreto sobre garantías de seguridad se lleva a cabo principalmente en el marco de las reuniones de la llamada Coalición de la Voluntad, según señalan otras fuentes en Bruselas.

Estas se celebran a nivel de líderes, ministros de defensa y jefes de Estado Mayor. Participan numerosos Estados miembros de la UE, incluida la presidenta del Consejo Europeo, Antonia Costa, en representación de los Estados miembros. (ANSA).