Ucrania: Oreshnik, el misil balístico que viaja a 3 km por segundo

Gracias al uso de combustible sólido, durante su trayectoria alcanza una velocidad de Mach 10 (entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo).

El sistema puede ser equipado con ojivas nucleares o convencionales. Estas últimas, según la información disponible, son capaces de generar temperaturas de hasta 4.000 grados Celsius.

De acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, si estos misiles se utilizaran de forma masiva contra un único objetivo, incluso con ojivas convencionales, su poder destructivo sería comparable al de un arma nuclear.

Al tratarse de un misil balístico y no de crucero, la velocidad y la dirección del Oreshnik quedan determinadas durante la fase de impulso. El sistema de armas homónimo que permite su lanzamiento es un complejo misilístico móvil, lo que vuelve los ataques menos previsibles.

Aunque entró oficialmente en servicio a fines de 2025, el Oreshnik ya fue empleado en misiones de combate de manera experimental en noviembre de 2024. Putin anunció el inicio de su producción en serie en noviembre de 2025.

Un mes después, el mandatario ruso informó el despliegue de algunos sistemas Oreshnik en Bielorrusia, en el marco de un acuerdo alcanzado con el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, en diciembre de 2024. (ANSA).