Ucrania: OTAN bendice garantías a Kiev, Moscú indiferente

En el liderazgo de esta coalición están París y Londres (ahora asistidos por Washington), con la OTAN actuando como coordinador, dadas las implicaciones para la seguridad europea.

Moscú percibió este cambio de rumbo y no escatima en sus advertencias: "Discutir sobre garantías sin nosotros es un camino que no lleva a ninguna parte".

Los altos mandos militares aliados, en lo que el presidente del Comité Militar, Giuseppe Cavo Dragone, describió como una discusión "excelente y franca", expresaron su "apoyo" a los Voluntariosos y al proceso de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Un funcionario de la OTAN precisó que la Alianza no está "directamente involucrada" en la elaboración de planes militares -Trump quiere mantenerla lo más separada posible del dossier ucraniano- pero también destacó que la cooperación no puede ser sino "congénita".

La razón es sencilla. Cualquier decisión que tomen finalmente las capitales debe asegurarse de que las fuerzas eventualmente desplegadas -ya sean tropas en el terreno o el uso de otros efectivos- no socaven la eficacia de los planes defensivos aliados.

En términos simples, si alguien envía hombres o recursos a Ucrania, al mismo tiempo deberá explicar al general Grynkewich cómo planea "tapar el agujero".

Esto pone de manifiesto cuán compleja es en realidad la operación, especialmente para países que ya cuentan con fuerzas armadas reducidas.

Moscú, por su parte, bombardea preventivamente.

"No podemos aceptar", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Serghei Lavrov, "que ahora se proponga resolver las cuestiones de seguridad colectiva sin Rusia. No funcionará.

Y estoy seguro de que en Occidente, especialmente en Estados Unidos, comprenden perfectamente que es una utopía, un camino hacia la nada.

Lavrov también rescató la hipótesis de 2022, que fracasó junto con las negociaciones rusas-ucranianas en Turquía, según la cual la seguridad de Ucrania debería ser garantizada por "los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU", es decir, Rusia y China, además de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que según él fue aceptada en su momento por la delegación ucraniana.

Lamentablemente, el Kremlin había exigido posteriormente un derecho de veto sobre cualquier intervención, lo que hizo que el mecanismo fuera de hecho inútil.

Dicho esto, en la OTAN dejan claro que los escenarios para el periodo post-tregua permanecen "abiertos", ya que no está claro cómo se desea tratar a Moscú, si tendrá voz en las garantías de seguridad o será considerada una parte adversa, a la que se le impondrá un plan ya cerrado.

Militarmente hablando, esta es la diferencia entre el día y la noche.

Sin embargo, en los pasillos de las instituciones europeas se subraya que será la Coalición la que elabore de manera autónoma el esquema de garantías, en parte para aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y convencerlo de negociar seriamente el fin de la guerra.

El primer paso en este sentido es la reunión bilateral entre el jefe del Kremlin y el líder ucraniano Zelensky, para luego incluir a Trump en una segunda cumbre.

Para Putin, esto representa un momento delicado, porque si se retira, los europeos presionarán al mandatario estadounidense afirmando que solo se trataba de un "bluff" (engaño).

Lavrov lo sabe perfectamente y trata de preparar el terreno.

"Hasta ahora —enfatizó— hemos visto una escalada bastante agresiva por parte de los europeos, intentos bastante torpes y, en general, poco éticos, de cambiar la posición de la administración Trump y del presidente estadounidense, como hemos observado durante la visita europea a Zelensky en Washington".

"En cualquier caso estamos listos para cualquier formato, pero cuando se trata de una cumbre, es necesario prepararla con la máxima atención en todas las fases anteriores", concluyó, dejando entrever que solo se necesita tiempo. (ANSA).