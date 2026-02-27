Ucrania: Países Bajos se abre a enviar tropas a Ucrania

"No descarto esta posibilidad. Pero, al igual que mi predecesor, no tengo prisa en decir sí o no, porque la cuestión debe evaluarse cuidadosamente", declaró en una entrevista con De Telegraaf tras la primera reunión del nuevo gobierno del primer ministro Rob Jetten. Por ahora, añadió la ministra, las prioridades del gobierno siguen siendo "el apoyo militar a Kiev y garantizar la seguridad de los propios Países Bajos".

Durante su primera rueda de prensa semanal como primer ministro, Jetten anunció su intención de viajar a Ucrania pronto.

La semana pasada, en su primer día como primer ministro, mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. (ANSA).