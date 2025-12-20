Ucrania: Para la inteligencia de EEUU, Putin quiere toda Ucrania

Los informes —el más reciente de finales de septiembre— pintan un panorama radicalmente diferente al presentado por Donald Trump y sus negociadores, quienes afirman que el mandatario ruso pretende poner fin al conflicto. También contradicen las desmentidas del líder ruso respecto a las acusaciones de que representa una amenaza para Europa.

Las conclusiones de la inteligencia estadounidense coinciden en gran medida con la opinión de los líderes y las agencias de inteligencia europeas, según las cuales Putin codicia toda Ucrania y los territorios de los antiguos estados del bloque soviético, incluidos los miembros de la OTAN, según las fuentes.

"La inteligencia ha demostrado consistentemente que Putin quiere más", declaró Mike Quigley, miembro demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en una entrevista con Reuters. "Los europeos están convencidos de ello.

Los polacos están absolutamente convencidos. Los países bálticos creen que son los primeros".

Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluyendo la mayor parte de Lugansk y Donetsk, partes de las regiones de Zaporizhia y Jersón, y toda Crimea. Putin reclama Crimea y las cuatro provincias como pertenecientes a Rusia.

Trump está presionando a Kiev para que retire sus fuerzas de la pequeña parte de Donetsk que aún está bajo su control, como parte de una propuesta de acuerdo de paz.

Ayer, Putin, aunque afirmó estar dispuesto a negociar la paz, expresó que sus condiciones debían cumplirse, afirmando que sus fuerzas han avanzado 6.000 kilómetros cuadrados este año.

(ANSA).