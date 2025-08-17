Ucrania: Para Meloni, un momento crucial para Ucrania

Manteniendo la "unidad" de Occidente, predicada desde el primer momento, y trabajando al lado de Estados Unidos, se busca alcanzar una paz que "asegure la soberanía y la seguridad" de Kiev, un objetivo que comparten Italia, Europa y Ucrania.

Hay dos premisas ineludibles, como subrayó el Palazzo Chigi al término de la llamada de los Voluntariosos, preparatoria del cónclave ampliado en la Casa Blanca con Volodymyr Zelensky: ningún paso "sin" Kiev, que debe estar "involucrada en cada decisión relativa a su futuro".

Además, se requieren "garantías de seguridad sólidas y creíbles" para Ucrania.

La propuesta de un mecanismo "modelo artículo 5" de la OTAN fue defendida por Roma desde la primera reunión de la Coalición convocada por Emmanuel Macron en París.

El presidente francés, sin embargo, fue cauteloso, afirmando que "un artículo teórico no es suficiente" y debe ir acompañado de "un ejército ucraniano fuerte".

A pesar de ello, los leales a Meloni aseguran que no hay "contrastes", ya que ambas cosas no se excluyen mutuamente.

En este contexto, el envío de tropas al este de Ucrania no es lo que se contempla ahora; la unidad es fundamental.

La propuesta de protecciones basadas en el artículo 5 de la Alianza Atlántica "está logrando el apoyo de todos los socios internacionales, comenzando por los Estados Unidos", dijo con "orgullo" Galeazzo Bignami, líder del grupo en la Cámara.

El ministro para los Asuntos de la UE, Tommaso Foti, rechazando las críticas de la oposición a la línea del gobierno tras la cumbre en Alaska, cuestiona si la izquierda "sabe jugar con la camiseta de Italia", recordando las "bromas desmotivadoras" cuando Meloni propuso esta solución como la más "idónea" para garantizar la seguridad futura de Ucrania.

Esta solución, ahora en el centro del debate, será presentada en la Casa Blanca.

Varios miembros de la mayoría no niegan la posibilidad de que un acuerdo entre Trump y Putin ya se haya delineado.

Sin embargo, para Roma, lo más importante es asegurar la protección de Kiev para el futuro, lo que equivale a garantizar la protección de Europa, como ha repetido la premier en cada ocasión. (ANSA).