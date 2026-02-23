Ucrania: para reconstrucción de Ucrania harán falta US$ 588.000 millones

Las cifras se encuentran en un informe del Banco Mundial, publicado conjuntamente con el gobierno de Kiev, la ONU y la Comisión Europea, que presenta un panorama dramático: una de cada siete casas está comprometida y los sectores de energía y transporte están en condiciones críticas.

"Las necesidades de recuperación y reconstrucción continúan creciendo y ahora se estiman en US$587.700 millones en un horizonte temporal de 10 años, equivalentes a casi tres veces el PIB ucraniano de 2025", se señala en el informe, dado a conocer en la víspera del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

La cifra total estimada es un 12% superior a la cantidad asignada el año pasado. Esta cifra, además, se calculó sobre la base de una evaluación de los daños causados hasta el 31 de diciembre de 2025, pero desde entonces Rusia lanzó ataques más devastadores contra la red energética ucraniana, utilizando misiles y drones que destruyeron completamente algunas centrales eléctricas, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción.

Este sector, según el Banco Mundial, necesita aproximadamente US$90.000 millones para empezar de nuevo.

Otros US$180.000 millones deberán destinarse a restablecer los transportes y las viviendas.

La eliminación de escombros y las actividades de desminado requerirán US$28.000 millones. Las regiones de Donetsk y Járkov, en la primera línea de los combates, necesitarán las mayores inversiones, mientras que la capital, Kiev, requerirá más de US$15.000 millones para recuperarse.

En general, el informe destaca que cuatro años de guerra han puesto de rodillas a la economía ucraniana, forzando a millones de personas a huir de sus hogares y ciudades. Y aunque los aliados occidentales de Kiev prometieron cientos de miles de millones de dólares en ayuda desde 2022, una buena parte se ha utilizado para financiar el esfuerzo bélico.

En particular, estadounidenses y europeos han asignado más de US$400.000 millones en asistencia financiera, militar y humanitaria a Ucrania, según datos del Kiel Institute con sede en Alemania.

Un préstamo de la UE previsto de 90 mil millones de euros (US$106.000 millones) se destinará principalmente a cubrir los gastos militares de Ucrania, mientras que el resto se destinará al apoyo al presupuesto general. Sin embargo, este asunto está sujeto al veto del primer ministro húngaro Viktor Orban.

El apoyo a Ucrania ha generado una serie anual de conferencias para la reconstrucción, que se han llevado a cabo en Lugano, Londres y Berlín.

El año pasado fue el turno de Roma: la iniciativa, centrada en infraestructura, energía y salud, resultó en la firma de aproximadamente 200 acuerdos por más de 10.000 millones de euros.

Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el compromiso total de todas las conferencias fue de alrededor de US$200.000 millones. Sin embargo, esto representa solo un tercio de las necesidades actuales de Ucrania, y estos programas plurianuales aún deben ser implementados. (ANSA).