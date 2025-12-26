Ucrania: París descarta conversación telefónica entre Macron y Putin

(ANSA-AFP) - PARÍS, 26 DIC - El Palacio del Elíseo, sede del gobierno francés, descartó hoy la existencia de intercambios telefónicos recientes entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ruso, Vladimir Putin. En ese sentido, también aseguró que no hay ninguna reunión prevista "por ahora". Esta declaración coincide con el reciente interés de París y Moscú de un contacto directo, en medio de relaciones que atraviesan un momento delicado. "No hubo ningún intercambio" entre los presidentes francés y ruso; "no está prevista una llamada telefónica" entre ellos en este momento, y "la visita de Emmanuel Macron a Moscú" tampoco se planea, aclaró el Palacio del Elíseo. La semana pasada, el Kremlin anunció que Putin estaba dispuesto a hablar con Macron, respondiendo a los anuncios en ese sentido realizados por el presidente francés. (ANSA-AFP).