Ucrania: Paris podría enviar 6.000 soldados luego de la guerra en Ucrania

En las últimas 24 horas, decenas de drones y misiles volvieron a caer sobre Kiev desde distintas direcciones, complicando su interceptación, explicaron los mandos militares.

Por la mañana, el operador energético ucraniano Ukrenergo se vio obligado a ordenar un corte de emergencia del suministro eléctrico en toda la capital, así como de los servicios de agua, calefacción y transporte eléctrico.

Tras varias horas, el Ministerio de Energía anunció un retorno gradual a la normalidad, mientras que por la noche el operador Dtek informó del restablecimiento de la electricidad en más de 600.000 hogares de la capital.

La situación no es mejor en el resto de la región de Kiev: casi 98.000 familias siguen sin luz, con reparaciones ralentizadas por la nieve y el hielo, que están provocando daños adicionales. Un panorama similar se registra en Dnipro, con 50.000 personas sin electricidad, y en Odesa, nuevamente blanco de ataques con drones.

En este dramático contexto para la población, Le Monde reveló que, al día siguiente de la cumbre de la coalición de los Voluntarios, Emmanuel Macron mantuvo una reunión a puertas cerradas con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para presentarles el plan de despliegue de varios miles de soldados franceses en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de paz.

Según la líder del grupo parlamentario de France Insoumise, Mathilde Panot, Francia podría enviar "6.000 soldados" a Ucrania, una cifra sensiblemente inferior a la que se había barajado en meses de especulaciones sobre las intenciones de los Voluntarios.

También avanzan los preparativos para el posconflicto en el Reino Unido: Londres destinará 200 millones de libras (230 millones de euros) para preparar a su ejército ante un futuro despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania, anunció el Ministerio de Defensa.

El objetivo es contar con "nuevos vehículos, sistemas de comunicación y capacidades de protección contra drones, garantizando así que las tropas británicas estén listas para ser desplegadas". La producción de drones Octopus comenzará ya este mes.

Los movimientos de París y Londres irritan a Moscú: "Rusia no aceptará tropas europeas o de la OTAN en Ucrania, pero no, Micron (Macron, ndr) sigue vendiendo estas patéticas idioteces", tronó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, el halcón Dmitri Medvédev, amenazando con el uso contra fuerzas europeas del misil hipersónico Oreshnik, que ayer impactó en Ucrania y que será objeto en las próximas horas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

En segundo plano se mueven también los estadounidenses: el presidente Volodímir Zelenski reveló a Bloomberg que está discutiendo un "posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos como parte de un paquete más amplio de medidas destinadas a promover la recuperación del país tras la guerra".

"El acuerdo incluiría arancel cero en el comercio con Estados Unidos y se aplicaría a algunas áreas industrializadas de Ucrania, dando al país 'cartas muy fuertes' frente a los estados vecinos y atrayendo potencialmente inversiones y empresas", afirmó Zelenski tras los contactos entre Rustem Umerov y los enviados de la Casa Blanca, subrayando que "el diálogo con Estados Unidos es estratégico".

El acuerdo de libre comercio podría estar en el centro de un posible encuentro entre Zelenski y Donald Trump en Davos, durante el World Economic Forum. Según algunas informaciones, sobre la mesa hay un plan que, en conjunto, apunta a reunir unos US$ 800.000 millones en una década para reconstruir Ucrania y relanzar su economía. (ANSA).