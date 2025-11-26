Ucrania.- Peskov sale en defensa de Witkoff tras las críticas por la filtración del plan de paz para Ucrania

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido este miércoles en defensa del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, después de las críticas que ha recibido por la filtración del plan de paz para Ucrania, algunas en Estados Unidos, pero también entre destacados funcionarios del Gobierno de Rusia.

Peskov ha afirmado que "no hay nada particularmente alarmante" en estas filtraciones, a pesar de que desde Moscú se han llegado a calificar de inaceptables, el último de ellos en hacerlo, Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin, pero también días antes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

La última filtración versa sobre el contenido de las conversaciones entre Witkoff y Ushakov, quien ha afirmado este miércoles que planteará al enviado especial de Trump su disgusto por estos hechos en la próxima llamada que mantengan.

"El propio Trump habló indirectamente en defensa de Witkoff; esa es la labor habitual de un negociador", ha dicho, no obstante, Peskov en una entrevista para la radiotelevisión rusa, VGTRK, tal y como recoge la agencia TASS.

Asimismo, el portavoz del Kremlin ha alertado de que las críticas que Witkoff ha estado recibiendo en Estados Unidos, algunas incluso con la demanda de cesarle, son un intento de boicotear una solución para Ucrania. "Surgirán muchas personas que no se detendrán ante nada para perturbar este proceso", ha afirmado.