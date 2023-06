Ucrania pide a ciudadanos no entrar en pánico ante posible amenaza nuclear

Ucrania pidió a sus ciudadanos que no entren en pánico ni acumulen tabletas de yodo después de que el presidente Volodimir Zelenski acusara a Rusia de preparar un "atentado terrorista" implicando una fuga radiactiva en la central de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas de Moscú.

"Lee y comparte, ¡pero que no cunda el pánico! No juegues al juego del enemigo. El presidente Zelenski no dijo nada nuevo. Rusia es un país terrorista del que, igual que de un mono con una granada, puede esperarse cualquier cosa", dijo el Ministerio de Sanidad ucraniano.

Zelenski aseguró esta semana que las fuerzas rusas que controlan Zaporiyia, la planta nuclear más grande de Europa, estaban planeando un "ataque terrorista" orquestando una fuga de radiación.

El Kremlin dijo que era una "mentira" pero la advertencia del presidente puso en alerta a muchos ucranianos y disparó la demanda de yodo en las farmacias.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad advirtió que "la ingesta incontrolada de yoduro de potasio es peligrosa".

Los temores sobre la seguridad de la planta nuclear, que empezaron con la ofensiva de Moscú en Ucrania, se han visto exacerbados por la destrucción de una represa que proporcionaba el agua de refrigeración para los reactores.

La central de Zaporiyia cayó en manos del ejército ruso el 4 de marzo de 2022 y fue cortada de la red eléctrica varias veces. Según Kiev, Rusia ha colocado tropas y armas dentro del complejo.

