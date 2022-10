Ucrania pide a los bielorrusos para que no participen en una guerra a la que Lukashenko les quiere "arrastrar"

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han apelado este viernes a sus homólogos de Bielorrusia y a la población civil de ese país para que no se involucren en una "guerra sucia" a la que su presidente, Alexander Lukashenko les quiere "arrastrar".

"¡Las Fuerzas Armadas de Ucrania apelan al pueblo bielorruso!", exclama el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado que comienza recordando la relación de amistad y buena vecindad "durante siglos" entre ambos países. "Muchas veces en nuestra historia hemos luchado contra enemigos comunes, siempre nos hemos apoyado mutuamente", cuenta.

El texto contin√ļa con una aviso de que "la agresi√≥n rusa" contra Ucrania "arrastrar√° al pueblo bielorruso a una guerra sucia" por culpa del presidente Lukashenko, a quien se ha estado acusado de haber movilizado a sus ciudadanos para formar una suerte de comando conjunto con los rusos en la frontera que comparten.

As√≠, desde el 24 de febrero, fecha en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunci√≥ el inicio de lo que ha llamado "operaci√≥n especial", Bielorrusia "se ha utilizado para lanzar ataques" contra Ucrania, entre ellos uno sobre Kiev, que "a√ļn no ha sido respondido", dicen las Fuerzas Armadas ucranianas.

"Valoramos m√°s la amistad entre nuestros pueblos que responder a las acciones criminales de su l√≠der. En sus discursos, Lukashenko habla de amenazas militares inexistentes y de preparaci√≥n para acciones preventivas", se√Īalan.

El Estado Mayor han advertido doblemente de que "incluso si los militares bielorrusos se niegan a luchar contra el hermano pueblo ucraniano", Rusia "puede arrastrarlos" y de que en caso de que el Ejército de Bielorrusia apoye "la agresión rusa", responderán "tan duramente" como al resto de ocupantes".

"Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de Bielorrusia para que no cumplan con las órdenes de su líder de entrar en la guerra contra Ucrania" y "les instamos a no compartir la responsabilidad por los crímenes de guerra ya cometidos por el Ejército ruso en Ucrania", piden.

Ucrania les conmina a "no enterrar" a sus seres queridos por "las ambiciones de Putin y Lukashenko" y de que en caso de que se vean obligados a cruzar la frontera empu√Īando un arma, "no la use (...) det√©ngase, baje los brazos y espere a los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania (..) Nadie le disparar√°", asegura.

