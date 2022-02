Ucrania pide a Rusia que "detenga su fábrica de falsedades" y niega planes de atacar Donetsk y Lugansk

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha pedido este lunes a Rusia que "detenga su fábrica productora de falsedades" y ha negado que Kiev tenga planes de atacar Donetsk y Lugansk, en plena tensión y en medio del recrudecimiento de la situación en el este del país.

En su cuenta de la red social Twitter, Kuleba ha se√Īalado que Ucrania "no ha atacado Donetsk y Lugansk, no ha enviado saboteadores a la zona, no ha disparado proyectiles contra el territorio ruso o en la frontera y no ha llevado a cabo actos de sabotaje", al tiempo que ha negado que Kiev tenga "planes" de llevar a cabo este tipo de acciones.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha indicado que un proyectil disparado desde Ucrania "destruy√≥ por completo" un puesto del Departamento de Fronteras en Rostov situado a unos 150 metros de la frontera com√ļn, antes de agregar que el incidente se ha saldado sin v√≠ctimas.

Horas antes, las milicias de Donetsk hab√≠an denunciado la muerte de dos personas a causa de disparos del Ej√©rcito de Ucrania contra sus posiciones en el este del pa√≠s, en el marco del repunte de los combates durante los √ļltimos d√≠as y las tensiones ante una posible invasi√≥n rusa del pa√≠s europeo.

Asimismo, han apuntado que durante las √ļltimas 24 horas se han registrado 54 violaciones del acuerdo de alto el fuego, que se suman a las 66 denunciadas por las milicias de la autoproclamada Rep√ļblica Popular de Lugansk. El portavoz de la Milicia Popular de Lugansk, Ivan Filiponenko, ha se√Īalado que tres civiles han resultado heridos en estos enfrentamientos.

La tensi√≥n de los √ļltimos meses por la acumulaci√≥n de tropas rusas en la frontera con Ucrania, sumado a la consiguiente intensificaci√≥n de las operaciones de la OTAN han acabado por desbordar de nuevo el conflicto en el este del pa√≠s, que enfrenta a las autoridades de Kiev con estas dos zonas separatistas, afines a Rusia.