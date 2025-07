Ucrania pide apoyo "constante" tras anuncio de EEUU de suspensión de envío de algunas armas

Ucrania pidió el miércoles apoyo "constante" para poner fin a la guerra con Rusia, después de que Estados Unidos anunciara que iba a suspender el envío de algunas armas a Kiev, en plena intensificación de los bombardeos de Moscú.

Estados Unidos anunció el martes la suspensión del envío de cierto armamento a Kiev, alegando su inquietud ante la bajada de su propia reserva de municiones.

"Se ha tomado esta decisión para poner en primer lugar los intereses de Estados Unidos", justificó Anna Kelly, una portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Washington es el principal apoyo militar (y financiero) de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Sus armas, municiones y equipos —además de sus informaciones de inteligencia— han permitido a las fuerzas ucranianas contener al ejército ruso, que sin embargo sigue ocupando casi el 20% del territorio ucraniano.

El anuncio se produjo en un momento crítico, dado que Rusia está acometiendo una de las mayores embestidas en territorio ucraniano en más de tres años de contienda.

Aunque Kiev negó el miércoles que hubiera recibido una "notificación oficial" de parte de Estados Unidos sobre esta medida, insistió en que su aliado clave debía mantener un apoyo "constante" para acabar con el conflicto.

"La forma de poner fin a la guerra pasa por una presión constante y conjunta sobre el agresor, así como por un apoyo inquebrantable a Ucrania", afirmó el Ministerio de Defensa ucraniano en un comunicado.

- "Aclarar la situación" -

Al mismo tiempo, Ucrania convocó a un diplomático norteamericano, el encargado de negocios John Ginkel.

"La parte ucraniana destacó que cualquier retraso en el apoyo a las capacidades de Defensa de Ucrania no haría sino alentar al agresor a proseguir la guerra y el terror, en lugar de buscar la paz", indicó la cancillería ucraniana.

Kiev también se puso en contacto con Washington para intentar "aclarar la situación" y concretar a qué se refiere exactamente la Casa Blanca, según el asesor presidencial Dmitro Litvin.

Según Politico y otros medios estadounidenses, la medida concierne a los sistemas de defensa aérea Patriot, la artillería de precisión y los misiles Hellfire.

En las últimas semanas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a Estados Unidos que le venda sistemas Patriot para contrarrestar los ataques diarios de misiles y drones rusos.

El mandatario ucraniano volvió a plantear esta cuestión a su par estadounidense, Donald Trump, durante su último encuentro al margen de la cumbre de la OTAN a finales de junio.

Pero el magnate republicano se mostró evasivo y afirmó que su país "también los necesita".

"Lo tendremos difícil"

La noticia fue recibida con decepción en Kiev, y una cierta aprensión en cuanto a las capacidades del ejército ucraniano de seguir resistiendo al embate ruso.

"Actualmente, dependemos mucho de las entregas de armas norteamericanas, por mucho que Europa haga todo lo que puede. Pero lo tendremos difícil sin las municiones norteamericanas", reconoció una fuente militar en declaraciones a AFP.

De su lado, el Kremlin acogió favorablemente el anuncio y aseguró que eso ayudará a terminar antes el conflicto en curso.

"Cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial", dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, usando la fórmula habitual en Moscú para referirse a la ofensiva en el país vecino.

Para Shashank Joshi, experto del Instituto RUSI de Londres, la decisión estadounidense hace "cada vez menos probable que Rusia se moleste en negociar seriamente".

Un informe publicado en mayo por el centro de reflexión CSIS (Center for Strategic and International Studies) alertó sobre "capacidad" de Ucrania, "a largo plazo", para luchar contra Rusia si cesaba la ayuda estadounidense, un apoyo que los europeos "no pueden reemplazar".

