Ucrania pierde una ciudad clave mientras rusia afirma que rodeó a 2.000 soldados

KIEV, 24 jun (Reuters) - Ucrania dijo que las fuerzas rusas "ocuparon por completo" un pueblo al sur de la estratégica ciudad de Lisichansk, en la región oriental de Lugansk, y Moscú afirmó que había rodeado a unos 2.000 soldados ucranianos en la zona.

La pérdida de Hirske y de otros asentamientos a su alrededor deja a Lisichansk, la última ciudad importante controlada por Ucrania en Lugansk, en peligro de ser envuelta por tres frentes por el avance de las fuerzas rusas.

"Desgraciadamente, a día de hoy (...) todo el distrito de Hirske está ocupado", dijo el jefe municipal de la localidad, Oleksiy Babchenko, en una emisión de televisión. "Hay algunos combates locales e insignificantes en las afueras, pero el enemigo ha entrado".

"Hay una bandera roja ondeando sobre la administración municipal (de Hirske)", dijo a Reuters por teléfono un portavoz regional.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que había rodeado hasta 2.000 tropas ucranianas, incluidos 80 combatientes extranjeros, en Hirske. Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe y el portavoz regional se negó a comentar la afirmación.

En su informe diario del viernes, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas "aislaron por completo" a un grupo de unidades ucranianas cerca de Hirske y Zolote. Según indicó, se trataba de cuatro batallones, un grupo de artillería y un "destacamento de mercenarios extranjeros".

La mitad de Zolote está bajo control ruso, afirmó, añadiendo que estaban lanzando "ataques ininterrumpidos" alrededor de las fuerzas ucranianas cercadas en Hirske.

Ucrania anunció el viernes la retirada de sus tropas de Severodonetsk, ciudad hermana de Lisichansk y escenario de semanas de intensos bombardeos y combates callejeros, en lo que sería un importante revés en su lucha por derrotar a las fuerzas rusas.

"Nuestras fuerzas tuvieron que replegarse y llevar a cabo una retirada táctica porque allí no quedaba esencialmente nada que defender. No quedaba ninguna ciudad y, en segundo lugar, no podíamos permitir que las rodearan", declaró Oleksander Musiyenko, analista militar afincado en Kiev.

