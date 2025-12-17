Ucrania: Plan de paz de EE. UU. prevé fortalecimiento del ejército de Kiev

Así lo informa el New York Times, según funcionarios familiarizados con los borradores.

Según el informe, diplomáticos estadounidenses y europeos que se reunieron con líderes ucranianos durante los últimos dos días en Berlín acordaron básicamente dos documentos que describen las futuras garantías de seguridad.

Su objetivo es servir como piedra angular de un acuerdo más amplio para alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra.

Los documentos también buscan persuadir a Ucrania para que ceda ciertos territorios como parte de un acuerdo de paz y renuncie a su membresía formal en la OTAN.

Al mismo tiempo, el NYT señala que un alto el fuego total sigue siendo inalcanzable por ahora, ya que Rusia no participa en estas conversaciones y no ha mostrado disposición a ceder.

