Ucrania: Plan Meloni para apoyo en 24 horas si Moscú ataca

Según versiones de prensa, la propuesta de la premier italiana equivale a una cláusula de defensa colectiva similar a la de la OTAN, pero no exige la membresía efectiva de Kiev en la alianza.

Esta se encuentra entre una serie de opciones que surgen a medida que los líderes europeos aprovechan el impulso tras el acuerdo de Donald Trump para apoyar las garantías de seguridad para Ucrania.

El diario italiano Il Messaggero adelantó la base de la propuesta de Roma, enviada a Estados Unidos y a otros países participantes en la reciente cumbre de la Casa Blanca.

Según las versiones, el plan italiano reconoce que la membresía de Ucrania en la OTAN está descartada, pero ofrecería un mecanismo de asistencia colectiva como la mejor alternativa.

Si bien la opción "NATO-light" dista mucho del compromiso de defensa colectiva de la alianza militar consagrado en el Artículo 5 de la Carta de la OTAN, requeriría que las naciones que han firmado acuerdos bilaterales con Ucrania acuerden rápidamente una respuesta en caso de ataque, según las fuentes.

Por lo tanto, las opciones incluirían proporcionar a Kiev apoyo defensivo rápido y sostenido, asistencia económica, fortalecer el ejército ucraniano e imponer sanciones a Rusia, indicaron las fuentes.

No está claro de inmediato si el plan implicaría el envío de tropas a Ucrania por parte de países europeos individuales, algo que Moscú hasta ahora rechaza de plano.

Una opción para el mecanismo propuesto por el gobierno italiano se basaría en el acuerdo bilateral entre Roma y Kiev, firmado en 2024, y que contiene acuerdos de seguridad mutua, señalaron las fuentes. Sin embargo, advirtieron que las conversaciones están en curso y sujetas a cambios. (ANSA).