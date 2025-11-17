Ucrania planea comprar hasta 100 aviones Rafale y sistemas de defensa aérea a Francia

PARÍS (AP) — Ucrania firmó el lunes una carta de intención para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale, drones, sistemas de defensa aérea y otros equipos clave de Francia durante los próximos 10 años, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad a largo plazo del país.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien firmó el documento con el presidente francés Emmanuel Macron, lo calificó como "un acuerdo histórico" en una conferencia de prensa conjunta en el palacio presidencial del Elíseo. La carta es un compromiso preliminar de Ucrania que expresa su interés en comprar una serie de equipos de defensa franceses.

"En primer lugar, Ucrania podrá recibir 100 aviones de combate Rafale (y) radares franceses muy potentes: ocho sistemas de defensa aérea SAMP/T, cada uno con seis sistemas de lanzamiento", declaró Zelenskyy. "Este es un acuerdo estratégico que funcionará durante 10 años, comenzando el próximo año".

Macron elogió "un nuevo paso adelante" en la relación entre Francia y Ucrania.

Indicó que el acuerdo del lunes incluye los cazas de última generación de Francia con armamento completo, así como programas de entrenamiento y producción asociados.

El caza más avanzado de Francia

El Rafale es el caza más avanzado de Francia, un avión de combate polivalente de alta tecnología con ala en delta, conocido por su maniobrabilidad y eficiencia. Ha sido desplegado en las operaciones militares extranjeras del país, incluyendo en el Oriente Medio y África, y tiene un costo estimado de más de US$100 por avión.

La carta de intención también incluye la adquisición de drones e interceptores de drones, bombas guiadas y los sistemas tierra-aire de próxima generación SAMP/T, con las primeras entregas esperadas en los próximos tres años, señaló Macron.

El jefe del Estado Mayor francés, el general de la Fuerza Aérea Fabien Mandon, dijo este mes a los senadores franceses que el SAMP/T de fabricación europea que Francia proporcionó a Ucrania está demostrando ser más efectivo que las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos contra misiles rusos.

No se proporcionó un cronograma para la entrega de los primeros Rafales.

Un funcionario del gobierno francés apuntó que entrenar a un piloto de Rafale lleva al menos tres años.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema, dijo que Francia es capaz de producir y acelerar la producción de Rafales y no necesitará usar los aviones de combate actualmente en servicio para suministrar a Ucrania. Agregó que el acuerdo con Ucrania no desviará la entrega de Rafales a otros clientes extranjeros.

El fabricante de aviones Dassault Aviation ha vendido más de 500 Rafales, incluyendo más de 300 para exportación a países como Egipto, India, Qatar, Grecia, Croacia, los Emiratos Árabes Unidos, Serbia e Indonesia.

Fortaleciendo las defensas de Ucrania

Zelenskyy, en su novena visita a París desde la invasión rusa de febrero de 2022, busca fortalecer las defensas de Ucrania mientras el país enfrenta otro invierno bajo el bombardeo de su infraestructura energética y otros objetivos.

El mes pasado, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

"Puedo decirles que esta es una flota muy seria que estamos construyendo para Ucrania", sostuvo Zelenskyy. "Por ejemplo, aquellos pilotos que tienen práctica con aviones Mirage, sabemos muy bien que no pasarán un año aprendiendo a operar los futuros aviones Rafale, sino que se adaptarán rápidamente a ellos".

Zelenskyy visita cuartel general de la fuerza multinacional

Francia está entre los principales proveedores de asistencia de defensa a Ucrania.

El lunes por la mañana, Macron y Zelenskyy visitaron una base aérea en las afueras de París. Luego se dirigieron a Mont Valérien, al oeste de París, el cuartel general de una fuerza multinacional apodada la "coalición de los dispuestos" que Francia y Gran Bretaña han estado preparando con más de 30 otras naciones para desplegar en Ucrania para supervisar un eventual alto al fuego.

Funcionarios franceses dicen que la fuerza podría desplegarse inmediatamente después de un alto al fuego y estaría estacionada lejos del frente en un esfuerzo por ayudar a disuadir nuevos ataques rusos. El presidente ruso Vladímir Putin ha rechazado hasta ahora los llamados a una tregua mientras sus tropas logran avances lentos en el campo de batalla.

No se proporcionaron detalles el lunes sobre la financiación del paquete de defensa para Ucrania. Kiev está presionando para usar dinero de los activos congelados de Rusia para pagar las armas, pero la Unión Europea aún no ha acordado esto.

"Creo que al final llegaremos a un acuerdo para impulsar este tema hasta el final y poder usar los activos rusos para el paquete de defensa europeo, para la producción ucraniana, y en su mayor parte para los sistemas de defensa aérea de los Estados Unidos de América", afirmó Zelenskyy.

El mandatario ucraniano hizo una parada en Grecia el domingo para firmar un acuerdo para suministrar a Ucrania gas natural licuado de Estados Unidos, y tiene previsto viajar a España el martes.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales John Leicester en París, e Illia Novikov y Barry Hatton en Kiev.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.