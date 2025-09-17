Ucrania podrá contar con US$3000 millones para comprar armas de EEUU, dice Zelenskyy

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania calcula que habrá alrededor de US$3500 millones para el próximo mes en un fondo para comprar armas de Estados Unidos y ayudar a sostener su lucha de más de tres años contra la invasión total de Rusia, afirmó el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El arreglo financiero conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (conocida como PURL por las siglas en inglés de Prioritized Ukraine Requirements List) agrupa contribuciones de miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, para comprar armas, municiones y equipos estadounidenses.

“Hemos recibido más de US$2000 millones de nuestros socios específicamente para el programa PURL", declaró Zelenskyy en conferencia de prensa conjunta en Kiev con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien estaba de visita. "Recibiremos dinero adicional en octubre. Creo que tendremos alrededor de US$3500-US$3600 millones”.

Zelenskyy se negó a proporcionar detalles sobre qué armas incluirían los primeros envíos, pero dijo que definitivamente contendrían misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot y municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, o HIMARS.

El fin de la guerra no parece más cercano, a pesar de meses de esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Los sistemas Patriot son vitales para defenderse de los ataques con misiles rusos. Los sistemas HIMARS han reforzado significativamente la capacidad de ataque de precisión del ejército ucraniano.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó la disposición de Rusia para las conversaciones de paz, diciendo a los periodistas el miércoles que “seguimos abiertos a las negociaciones y preferimos resolver la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos”.

Sin embargo, Moscú se ha opuesto a varias propuestas y las negociaciones no han avanzado.

Los últimos ataques aéreos rusos nocturnos causaron interrupciones en los servicios ferroviarios y eléctricos de Ucrania, informaron funcionarios el miércoles.

Además, una bomba planeadora rusa golpeó una ciudad en la región sureña de Jersón en Ucrania, hiriendo a tres mujeres y a una niña de tres años, indicó el jefe regional Oleksandr Prokudin.

Mientras tanto, un fondo Estados Unidos-Ucrania ideado para impulsar inversiones en el sector mineral ucraniano está listo para lanzarse con US$150 millones de capital inicial, señalaron altos funcionarios ucranianos el miércoles.

La agencia de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos comprometerá US$75 millones al fondo, con Ucrania igualando esa contribución, sostuvo el ministro de Economía ucraniano Oleksii Sobolev.

“Esto es suficiente para lanzar las primeras inversiones significativas”, manifestó Sobolev, describiendo el fondo como un “faro” que podría atraer apoyo adicional de otras instituciones internacionales.

El acuerdo Estados Unidos-Ucrania sobre el desarrollo del sector mineral ucraniano se firmó en abril. Da a Estados Unidos acceso preferencial a nuevos proyectos mineros ucranianos y está destinado a impulsar la reconstrucción y permitir la ayuda militar continua a Ucrania desde Estados Unidos.

La primera ministra Yuliia Svyrydenko destacó que el fondo se centraría inicialmente en proyectos de energía, infraestructura y minerales críticos, con el objetivo de financiar tres proyectos para finales de 2026.

________________________________

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Hanna Arhirova e Illia Novikov.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.