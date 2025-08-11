Ucrania: Polonia, invitar a Zelenski a Alaska sería lo mejor

"Creo que el presidente Zelensky será invitado. Hoy surge información que indica que existe la posibilidad de que el presidente Zelensky asista a la reunión entre el presidente Trump y Putin. Sería la mejor decisión, y creo que se concretará", declaró Kosiniak-Kamysz.

"La semana pasada, tuve la oportunidad de hablar con los asesores más cercanos del presidente Trump", añadió, "quienes expresaron su determinación de lograr la paz. Polonia hará todo lo posible por lograr una paz justa".

En su opinión, alcanzar un acuerdo de alto el fuego con la participación del presidente Zelensky está más cerca que nunca. Kosiniak-Kamysz añadió que si esto ocurriera el 15 de agosto, aniversario de la victoria sobre los bolcheviques en la Batalla de Varsovia de 1920, sería un regalo excepcional para esta parte del mundo y para el futuro de la región.

Polonia está dispuesta a apoyar una posible misión de paz en Ucrania ofreciendo asistencia logística y de infraestructura, pero manteniendo sus tropas en territorio polaco. (ANSA).