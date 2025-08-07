Ucrania: Por ahora, reunión trilateral con Zelensky, no

"En cuanto a una posible reunión trilateral, esta posibilidad simplemente fue mencionada por el enviado estadounidense durante las conversaciones en el Kremlin, dijo Ushakov, pero este escenario no se discutió específicamente y la parte rusa dejó esta opción completamente sin comentarios".

Moscú ha intentado repetidamente poner en duda la legitimidad de Zelenski y ha descartado una reunión entre ambos líderes hasta que se hayan acordado los términos de un acuerdo de paz.

"Proponemos, en primer lugar, centrarnos en los acuerdos para una reunión bilateral con Trump, y consideramos prioritario trabajar para que sea una reunión exitosa y fructífera", subrayó Ushakov.

El jueves por la mañana, Zelensky reiteró su llamado a una reunión con Putin, la cual, según él, es la única manera de avanzar hacia la paz. "Es necesario determinar el momento para dicho formato y la gama de temas que se abordarán", escribió en redes sociales.

Posteriormente, el líder ucraniano habló con el canciller alemán, Friedrich Merz. Ambos "elogiaron los esfuerzos de mediación" de Trump, según declaró un portavoz del gobierno alemán.

Sin embargo, Zelensky también pidió que se incluyera a Europa en cualquier posible diálogo de paz. "La guerra está ocurriendo en Europa, y Ucrania es parte integral de Europa; ya estamos negociando la adhesión a la UE. Por lo tanto, Europa debe participar en los procesos pertinentes", declaró.

El presidente ucraniano adelantó que mantendría varias conversaciones más a lo largo del día, incluyendo con funcionarios franceses e italianos.

"Hoy, los asesores de seguridad se reunirán en línea para armonizar nuestras perspectivas conjuntas: Ucrania, toda Europa y Estados Unidos, declaró Zelensky. Ucrania no teme a las reuniones y espera la misma valentía del lado ruso. Es hora de que pongamos fin a la guerra", concluyó. (ANSA).