Ucrania: Praga desea continuar con la iniciativa sobre las municiones

Sin embargo, el premier aclaró que la República Checa no contribuirá financieramente a la iniciativa. Según el gobierno anterior, la contribución checa había ascendido hasta la fecha al 2-3% del total de fondos invertidos.

Antes de las elecciones de octubre pasado, Babis criticó duramente la iniciativa de municiones, mediante la cual Ucrania recibe proyectiles de artillería, y prometió cancelarla.

Ayer, luego del encuentro de los líderes de los países de la llamada Coalición de los Dispuestos, en París, Babis puntualizó que la República Checa no abolirá la iniciativa, pero la coordinará y que no existirán fondos de los ciudadanos checos.

La República Checa colabora principalmente con los Países Bajos y Dinamarca en la decisión acerca de las municiones. En el marco de la iniciativa, actúa como coordinador y transportista, busca existencias de municiones en todo el mundo y negocia financiación internacional. Los financiadores de las municiones son principalmente otros países, como Alemania, Canadá y los Países Bajos.

El año pasado, Ucrania recibió 1,8 millones de municiones, lo que eleva el total recibido desde el inicio de la iniciativa a más de cuatro millones. De acuerdo con el exministro de Asuntos Exteriores Jan Lipavsky (Demócratas Cívicos, ODS), los donantes aportaron 100.000 millones de coronas (4.000 millones de euros) para municiones destinadas a Ucrania, mientras que la República Checa contribuyó con aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de coronas (80-120 millones de euros). (ANSA).