Ucrania prepara mecanismo de exportación libre de aranceles para la colza y la soja, dice viceministro

KIEV, 2 oct (Reuters) - El Gobierno ucraniano ha desarrollado, aunque todavía no ha puesto en marcha, un mecanismo para las exportaciones libres de impuestos de colza y soja, paralizadas debido a la confusión sobre la documentación, dijo el jueves el viceministro de Economía.

El Parlamento aprobó en julio un proyecto de ley por el que se imponen derechos de aduana a las exportaciones de estos dos cultivos oleaginosos, con el fin de aumentar el volumen de procesamiento nacional e incrementar los ingresos del presupuesto estatal, lastrado por la guerra con Rusia.

La ley permite la exportación libre de impuestos a quienes exporten semillas oleaginosas de su propia producción, pero no proporciona una lista de los documentos necesarios para tales envíos.

Las exportaciones de colza en septiembre cayeron casi un 59%, a 201.000 toneladas métricas, tras la introducción de un derecho de exportación del 10% sobre la colza y la soja el 4 de septiembre.

El viceministro de Economía, Taras Vysotskiy, dijo a última hora del miércoles que el Gobierno había determinado la lista de documentos y la organización que los expediría.

"Ya es posible pedir certificados a la Cámara de Comercio e Industria que confirmen la producción propia", dijo Vysotskiy, citado por el analista ASAP Agri, en el club online de comerciantes Trend&Hedge.

"Basándose en estos documentos, no se cobrará el arancel al presentar una declaración de aduanas. Se espera que el gobierno adopte su decisión final en una reunión extraordinaria el viernes, y la normativa podría entrar en vigor a finales de esta semana".

Se expedirán certificados para cada envío, mientras que podrán firmarse contratos a plazo, pero deberá presentarse un certificado para el despacho de aduanas para el volumen físico después de la cosecha, explicó Vysotskiy.

Agregó que el gobierno también impondría un sistema de control a través del registro agrario estatal y que todos los agricultores deben registrar sus hectáreas y rendimientos.

Los agricultores ucranianos han completado la cosecha de colza de 2025, trillando 3,3 millones de toneladas métricas del producto. Ucrania suele exportar la mayor parte de su producción. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)