Ucrania presenta a la UE sanciones más duras contra Rusia ante las dudas de EEUU

By Tom Balmforth Kiev, 21 mayo (Reuters) - Ucrania pedirá a la UE la próxima semana que estudie nuevas medidas para aislar a Moscú, como la confiscación de activos rusos y la imposición de sanciones a algunos compradores de petróleo ruso, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renunciado a endurecer las sanciones. Un libro blanco ucraniano del que no se había informado hasta ahora y que se presentará a la UE pide que el bloque de 27 miembros adopte una posición más agresiva e independiente en materia de sanciones, mientras el futuro papel de Washington es incierto. Entre las 40 páginas de recomendaciones se pide que se adopte una legislación que la UE acelere la confiscación de los activos de las personas sancionadas y los envíe a Ucrania. Los sancionados podrían entonces reclamar indemnizaciones a Rusia. La UE debe estudiar una serie de medidas para que sus sanciones se apliquen con mayor contundencia fuera de su propio territorio, entre ellas las dirigidas a empresas extranjeras que utilicen su tecnología para ayudar a Rusia, y "la introducción de sanciones secundarias a los compradores de petróleo ruso". Esas sanciones secundarias, que podrían afectar a grandes compradores como India y China, supondrían un paso importante que Europa se ha mostrado hasta ahora reacia a dar. Trump lo había planteado públicamente antes de tomar la decisión de no actuar por ahora. El libro blanco también pide a la UE que considere la posibilidad de recurrir más a la toma de decisiones por mayoría en materia de sanciones, para evitar que Estados miembros individuales bloqueen medidas que, de otro modo, requerirían unanimidad. Tras hablar con Putin el lunes, Trump optó por no imponer nuevas sanciones a Rusia, lo que frustra las esperanzas de los líderes europeos y de Kiev, que llevaban semanas presionándole para que aumentara la presión sobre Moscú. Trump habló con los líderes ucranianos y europeos tras su llamada con Putin y les dijo que no quería imponer sanciones ahora y así dar tiempo a que se produjeran conversaciones, dijo a Reuters una persona familiarizada con la conversación. Aun así, la UE y Reino Unido impusieron más sanciones contra Rusia el martes y dijeron que todavía esperan que Washington se una a ellos. No obstante, los europeos están discutiendo abiertamente formas de mantener la presión sobre Moscú si Washington ya no está dispuesto a participar. Catalizar a la UE Públicamente, Ucrania ha tratado de evitar cualquier atisbo de crítica a Washington desde que el presidente Volodímir Zelenski recibiera una reprimenda de Trump en la Casa Blanca en febrero. El libro blanco que recoge las sanciones hace hincapié en las sanciones "sin precedentes" impuestas por la UE hasta ahora y habla de su potencial para aplicar más. También incluye una dura evaluación del compromiso del Gobierno de Trump con los esfuerzos de coordinación hasta el momento. "Hoy, en la práctica, Washington ha dejado de participar en casi todas las plataformas intergubernamentales centradas en las sanciones y el control de las exportaciones", señala. Washington había ralentizado el trabajo en el grupo de supervisión para hacer cumplir los límites de precios del petróleo ruso, disolvió un grupo de trabajo federal centrado en perseguir las violaciones de las sanciones y reasignó un número significativo de expertos en sanciones a otros sectores, agregó. Señaló que se habían elaborado dos paquetes de sanciones estadounidenses potencialmente importantes, uno del Gobierno y otro de la senadora pro-Trump Lindsey Graham, pero también dijo que no estaba claro si Trump firmaría alguno. La incertidumbre sobre la postura de Estados Unidos había ralentizado el ritmo de las contramedidas económicas y la coordinación multilateral, pero "no debería llevar a la Unión Europea a relajar la presión de las sanciones", afirmó. "Al contrario, debería catalizar a la UE para que asuma un papel de liderazgo en este ámbito". GOLPE ENORME A Ucrania le preocupa que la retirada de Washington del consenso occidental sobre las sanciones provoque también vacilaciones en la UE, que tradicionalmente exige consenso para las grandes decisiones. "La retirada de Estados Unidos del régimen de sanciones sería un golpe enorme a la unidad de la UE. Enorme", dijo a Reuters un alto cargo del Gobierno ucraniano. La UE no puede sustituir totalmente a Estados Unidos en la presión económica sobre Rusia. Gran parte del impacto de las sanciones estadounidenses se debe al dominio del dólar en el comercio mundial, que el euro no puede igualar. Aun así, el alivio de las sanciones estadounidenses a Rusia no estimularía un retorno significativo de los inversores y las inversiones extranjeras si Europa se mantuviese firme, afirmó Craig Kennedy, experto en energía rusa del Davis Center de Harvard. "Europa tiene muchas más cartas de las que se piensa", afirmó. (Información de Tom Balmforth; edición de Mike Collett-White y Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)