Ucrania presiona para que la UE tome una decisión sobre los activos congelados el próximo mes

Ucrania está presionando a sus aliados europeos para que tomen una decisión y desbloqueen el próximo mes un préstamo de US$163.000 millones basado en activos estatales rusos congelados, mientras se inquieta por el enorme agujero en el presupuesto de 2026 y las consecuencias de un escándalo de corrupción.

Los líderes europeos no llegaron a un acuerdo sobre el "Préstamo de Reparación" para Kiev el mes pasado y volverán a debatirlo en una cumbre el 18 de diciembre, cuando se espera que Ucrania necesite sus primeras grandes inyecciones de ayuda financiera a partir del segundo trimestre de 2026.

Un alto cargo del Gobierno del presidente Volodímir Zelenski dijo a Reuters que la cumbre parecía ser la última oportunidad de Europa este año para acordar el préstamo a Ucrania, una medida que Rusia dijo que provocaría una "respuesta dolorosa".

"No esperamos que todos los detalles técnicos estén ultimados para entonces, pero debe acordarse la arquitectura para conceder el préstamo", dijo en una entrevista Irina Mudra, una de las principales asesoras jurídicas del Gobierno de Zelenski.

Dijo que Ucrania esperaba que sus aliados europeos definieran la estructura y la gobernanza a través de las cuales se proporcionarían los fondos. También es vital que Ucrania participe en las decisiones sobre cómo asignar y priorizar los fondos.

"Sin la participación directa de Ucrania, la ayuda corre el riesgo de resultar ineficaz ya que solo nosotros conocemos las necesidades reales sobre el terreno, pero la decisión debe tomarse junto con nuestros socios, sin duda", afirmó.

SE AVECINA UN AGUJERO EN EL PRESUPUESTO DE GUERRA

Con pocas perspectivas claras de ayuda directa de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, Ucrania podría quedarse sin dinero durante el primer trimestre del próximo año si no llega nueva ayuda europea, dicen los analistas económicos.

Los líderes de la UE acordaron el mes pasado satisfacer las "apremiantes necesidades financieras" de Ucrania durante los próximos dos años, pero no llegaron a respaldar un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar un préstamo gigantesco a Kiev debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica.

El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a los gobiernos europeos en una carta a la que tuvo acceso Reuters que había tres opciones para financiar a Ucrania y que también era posible una combinación de ellas.

Aparte del préstamo, las opciones incluyen que los países de la Unión Europea concedan subvenciones y que el bloque se endeude en los mercados.

El documento estimaba que las necesidades restantes de Ucrania para 2026-2027 ascendían a 135.700 millones de euros (US$157.370 millones).

La propuesta de la Comisión de utilizar los activos rusos congelados produciría un préstamo de 140.000 millones de euros, que cubriría esas necesidades.

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Las relaciones de Kiev con sus socios extranjeros se ven ensombrecidas por un escándalo de corrupción que ya ha salpicado a dos ministros del gabinete y ha llevado a algunos parlamentarios a pedir la destitución de todo el gabinete.

Aunque no están directamente implicados, las acusaciones de un plan de sobornos de US$100 millones en el sector de la energía, según los organismos anticorrupción ucranianos, han sacudido la fe en el Gobierno y suponen un reto político para Zelenski.

Ninguno de los ministros ha sido acusado como sospechoso y ambos han negado haber cometido irregularidades en el escándalo.

Mudra afirmó que la respuesta de Zelenski al escándalo había sido inmediata y contundente, que el caso ponía de relieve la independencia de los organismos anticorrupción ucranianos defendida por la UE y que, en última instancia, sería resuelto por la justicia.

