Ucrania prevé reuniones "la próxima semana" para impulsar negociación con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este sábado que cuenta con reuniones diplomáticas "la próxima semana" para hacer avanzar las negociaciones con Moscú, con lo que parecía descartar el encuentro previsto en Abu Dabi el domingo entre las delegaciones rusa y ucraniana.

"Contamos con las reuniones de la próxima semana y nos estamos preparando para ello", declaró Zelenski durante su discurso diario.

"Estamos en contacto permanente con la parte estadounidense y esperamos que nos dé precisiones sobre las próximas reuniones. Ucrania está dispuesta a trabajar en todos los formatos de trabajo. Es importante que estas reuniones tengan lugar y que desemboquen en resultados concretos", añadió.

El 23 y 24 de enero se celebró un primer ciclo de negociaciones en Abu Dabi en presencia de representantes de Ucrania, de Rusia y de Estados Unidos.

Fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022.

En los días siguientes, las partes habían acordado continuar con esas discusiones el 1º de febrero.

Pero, el jueves, Zelenski indicó que "la fecha y el lugar" de esa reunión podrían cambiar habida cuenta de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

En paralelo, el emisario del Kremlin para cuestiones económicas, Kirill Dmitriev, se reunió este sábado en Florida con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, y con el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Un encuentro organizado en el marco de la mediación de Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra que fue "constructivo", según ambas partes. No dieron detalles sobre los temas tratados.