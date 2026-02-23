Ucrania prevé un aumento de la cosecha y las exportaciones de trigo y maíz en 2025/26

KIEV, 23 feb (Reuters) - La cosecha de trigo de Ucrania podría crecer un 2,9%, a 23,1 millones de toneladas métricas, en 2026, debido al aumento de la superficie sembrada y a pesar de la disminución del rendimiento, informaron este fin de semana el lobby agrícola UCAB y el Ministerio de Economía.

La superficie de siembra ha aumentado un 4,8%, a 5,1 millones de hectáreas, pero la disminución prevista del 1,7% en el rendimiento podría afectar parcialmente la producción, agregaron la UCAB y el Ministerio en un informe conjunto.

Las exportaciones de trigo en la temporada 2025/26, de julio a junio, podrían crecer a 17,6 millones de toneladas, frente a los 15,8 millones de toneladas de 2024/25.

El ministerio y el grupo empresarial prevén que la cosecha de maíz también crecerá un 11,2%, a 29,9 millones de toneladas, frente a los 26,9 millones de toneladas actuales, y que las exportaciones aumentarán a 23,8 millones de toneladas, frente a los 22 millones de toneladas actuales.

La cosecha de semillas de girasol de Ucrania en 2025/26 podría caer un 10,6%, a 10,1 millones de toneladas, debido a la reducción de la superficie de siembra y al descenso del rendimiento de las semillas de girasol, según el informe.

La producción de aceite de girasol podría descender a 4,3 millones de toneladas en 2025/26, lo que supone un 13,1% menos que en 2024/25. (Reporte de Pavel Polityuk, edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)