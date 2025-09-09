Ucrania prevé una mayor superficie de cereales de invierno en 2026 pese al lento comienzo de la siembra

KIEV, 9 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos prevén aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno en 2026 a 5,43 millones de hectáreas, frente a los 5,24 millones de 2025, informó el martes el Ministerio de Economía, aunque la sequía de los suelos en algunas zonas hace que la siembra haya comenzado con lentitud.

Según el Ministerio, la superficie de siembra de trigo de invierno podría pasar de 4,5 millones de hectáreas en 2025 a 4,78 millones. El trigo de invierno representa más del 95% de la cosecha total de Ucrania, uno de los principales proveedores mundiales de este cereal.

La mayor parte de la superficie restante de cereales de invierno de Ucrania se siembra con cebada y centeno.

A pesar de que se prevé una mayor superficie de siembra, el analista ASAP Agri afirma que los avances van a un ritmo inferior al del año pasado, cuando en la misma fecha ya se habían sembrado 101.100 hectáreas.

La mayor parte de la siembra realizada hasta ahora ha tenido lugar en las regiones occidental y septentrional, mientras que la actividad en el sur y el este se ha visto limitada por la escasa humedad del suelo.

Según ASAP Agri, las lluvias de finales de agosto aliviaron un poco la situación en las regiones central y meridional, mejorando brevemente las condiciones de siembra.

Sin embargo, la humedad profunda del suelo sigue siendo muy baja en gran parte de la zona esteparia, y las previsiones para principios de septiembre apuntan a que continuarán las escasas precipitaciones y las temperaturas superiores a la media, lo que pesará sobre la siembra de cereales de invierno y la nascencia de la colza. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)