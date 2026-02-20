Ucrania: Primera misión a Kiev de la Oficina española para la reconstrucción

La visita, según informó el Palacio de la Moncloa en un comunicado, da seguimiento a los compromisos asumidos durante el último viaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, a Madrid, donde él y el primer ministro, Pedro Sánchez, firmaron un memorando de entendimiento y una carta de intenciones para un futuro acuerdo de cooperación técnica y financiera.

La delegación española se reunió con ministerios y organismos públicos ucranianos, asociaciones empresariales, operadores privados, instituciones financieras y la delegación de la UE en Ucrania. El objetivo: presentar los instrumentos financieros y la oferta empresarial española, así como identificar oportunidades en sectores clave para la reconstrucción.

La Oficina, dependiente del Ministerio de Economía, coordina las iniciativas públicas y privadas y actúa como punto de contacto central para las empresas españolas interesadas en los proyectos estratégicos de reconstrucción del país. (ANSA).