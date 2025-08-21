Ucrania: Primero garantías, después cumbre, Zelensky

En declaraciones publicadas el jueves, Zelensky también advirtió que ambas partes se preparaban para nuevos combates, con Rusia concentrando tropas en el frente sur y Ucrania probando con éxito un nuevo misil de crucero de largo alcance.

El presidente estadounidense, Donald Trump, busca poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio, con una serie de conversaciones con Zelensky y Putin, lo que cambiaría drásticamente la política occidental de años de aislamiento del líder ruso.

"Queremos comprender la arquitectura de las garantías de seguridad en un plazo de siete a diez días", declaró Zelensky.

"Necesitamos entender qué país estará preparado para qué en cada momento", añadió.

Un grupo de aliados, liderado por el Reino Unido y Francia, está formando una coalición militar para respaldar las garantías. Una vez acordado el borrador de las garantías de seguridad, Trump desearía una reunión bilateral entre Putin y Zelensky, afirmó el líder ucraniano.

Añadió que cualquier reunión con el líder ruso debería celebrarse en un país europeo "neutral" y descartó cualquier cumbre en Moscú, como propuso Putin. "Suiza, Austria... estamos de acuerdo... Para nosotros, Turquía es un país de la OTAN y parte de Europa y no nos oponemos", declaró.

Zelensky considera que la única manera de poner fin a la guerra es una reunión con Putin, en la que Trump también debería estar presente. Sin embargo, Moscú ha minimizado la posibilidad de una cumbre entre Putin y Zelensky en un futuro próximo y advirtió que debe ser parte de las conversaciones sobre las futuras garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente ucraniano aclaró que no quería que China desempeñara ningún papel en garantizar la seguridad de Ucrania, citando el supuesto apoyo de Pekín a Moscú. "No necesitamos garantes que no ayuden a Ucrania y que no la ayudaron cuando realmente la necesitábamos", declaró.

Los comentarios del líder ucraniano se produjeron después de que Rusia lanzara cientos de drones y misiles contra Ucrania durante la noche, en el mayor bombardeo desde mediados de julio, que causó la muerte de una persona e hirió a muchas otras.

Funcionarios ucranianos declararon el jueves que el bombardeo de 574 drones y 40 misiles demostró que Rusia no se tomaba en serio un acuerdo de paz, a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en los últimos días.

Mientras tanto, Zelensky anunció que Ucrania había probado un misil de crucero de largo alcance, conocido como Flamingo, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3000 kilómetros, cuya producción en masa podría comenzar en febrero.

"El misil ha superado con éxito las pruebas.

“Actualmente, es nuestro misil más exitoso”, declaró a la prensa.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca a principios de este año y comenzó a presionar para el fin de los combates, las fuerzas rusas han seguido ganando terreno de forma lenta pero constante en la línea del frente.

Zelensky afirmó que las fuerzas rusas estaban concentrando tropas en el frente de la región de Zaporiyia, que Moscú reclama como suya junto con otras cuatro regiones ucranianas. Zelensky ha afirmado que la única manera de poner fin a la guerra es una reunión con Putin, y ha afirmado que Trump también debería estar presente. Sin embargo, Moscú ha minimizado la posibilidad de una cumbre entre Putin y Zelensky en un futuro próximo y ha manifestado su deseo de participar en las conversaciones sobre las futuras garantías de seguridad para Ucrania. (ANSA).