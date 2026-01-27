Ucrania: proceso de Rusia a Julia Tymoshenko, por divulgar "noticias falsas"

"La Fiscalía General de la Federación Rusa ha aprobado la acusación en la causa penal contra la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko", se lee en el comunicado, citado por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Se le acusa en rebeldía de "difundir públicamente, a sabiendas, información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas Rusas".

Según los investigadores, mientras se encontraba fuera de Rusia, impulsada por el odio y la hostilidad política e ideológica hacia el personal militar ruso, la acusada presuntamente publicó en sus redes sociales información sobre la presunta participación de personal de las Fuerzas Armadas Rusas en los asesinatos de civiles en las ciudades ucranianas de Buja e Irpen. Las autoridades rusas sostienen que esta información es "falsa".

En su país natal, la ex primera ministra ucraniana está siendo juzgada por corrupción. Las autoridades anticorrupción la acusan de ofrecer sobornos a otros parlamentarios a cambio de votos favorables en el parlamento unicameral, la Verjovna Rada.

Anteriormente, las autoridades anticorrupción registraron el domicilio de la ex primera ministra y la sede del líder de su partido, Batkivshchyna.

Tymoshenko fue primera ministra de Ucrania en 2005 y de nuevo entre 2007 y 2010. En 2011, fue condenada a siete años de prisión por abuso de poder en el escándalo relacionado con un acuerdo de gas con Moscú, que perjudicó a la parte ucraniana.

La detención de Tymoshenko finalizó en 2014, con la destitución de su histórico rival, el expresidente Viktor Yanukovych. (ANSA).