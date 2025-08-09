Ucrania: propuestas sobre la mesa y cuestión territorial

Pero las propuestas que Moscú ha puesto sobre la mesa son indigestas para Kiev y sus aliados más cercanos, aquellos países europeos que han relanzado un plan contrario que parece antitético al de Estados Unidos y Rusia.

CAOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE PUTIN. Durante la semana, el presidente ruso presentó al gobierno estadounidense un plan de alto el fuego que incluye importantes concesiones territoriales por parte de Kiev. La "oferta" exige que Ucrania se retire de toda la región de Donetsk. Al día siguiente de la reunión del enviado estadounidense Steve Witkoff con Putin en el Kremlin, Trump insinuó en una conversación con líderes europeos y Volodímir Zelenski que Moscú estaría dispuesta a hacer concesiones, en particular a retirarse de las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia, fronterizas con Crimea y Donetsk, respectivamente. Sin embargo, la disposición rusa no convenció a los europeos, quienes iniciaron contacto directo con Witkoff para aclarar la verdadera propuesta de Putin. El enviado de Trump, quizás tropezando con un error de traducción, finalmente aclaró que la única oferta sobre la mesa era la retirada unilateral de Ucrania de Donetsk a cambio de un alto el fuego. "La propuesta es mucho peor de lo que Trump dijo durante la llamada", declaró un funcionario europeo al Wall Street Journal. "Se trata de darle a Putin lo que quiere a cambio de nada", añadió otro.

EL RENACIMIENTO - El plan europeo, liderado por Francia, el Reino Unido y Alemania, acordado con los ucranianos, fue presentado por sherpas al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y a los enviados Keith Kellog y Steve Witkoff. También estipula que cualquier concesión territorial por parte de Kiev debe estar respaldada por sólidas garantías de seguridad, incluyendo la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.

LA SITUACIÓN EN EL TERRENO. Varios analistas militares señalan que, si bien las tropas de Putin han seguido avanzando en los últimos meses, siguen estancadas en las batallas por Pokrovsk y Chasiv Yar en Donetsk. Por lo tanto, será muy difícil capturar los bastiones de Slaviansk y Kramatorsk y declarar la victoria en la región, anexionada en 2022 junto con Jersón, Zaporiyia y Lugansk, que está bajo control ruso. Crimea ya fue anexionada en 2014 tras un controvertido referéndum. En resumen, según los europeos, si se hacen concesiones territoriales, estas deben ser recíprocas, y si Kiev se retira de Donetsk, Moscú deberá ceder el territorio conquistado en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Y el alto el fuego debe ser una condición previa, "no una concesión de Putin". (ANSA).