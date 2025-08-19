Ucrania: Putin acepta reunión con Zelensky a fin de mes

"Los preparativos están en curso", afirmó el presidente estadounidense, refiriéndose a la cumbre entre los dos líderes.

"Un encuentro histórico en el que —según admitió Zelensky— se abordará la cuestión de los territorios, un tema que no fue tratado en la extensa jornada de reuniones en la Casa Blanca, a pesar de que Trump estuvo hablando durante semanas sobre el intercambio de territorios.

La atención de los líderes se centró en las garantías de seguridad, un tema que seguirá siendo objeto de un intenso debate.

"Hemos discutido las garantías de seguridad para Ucrania, que serán proporcionadas por varios países europeos, en coordinación con Estados Unidos", explicó Trump sin entrar en detalles.

"Estamos considerando garantías al estilo del Artículo 5 de la OTAN", destacó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una entrevista con Fox, precisando que no se ha hablado sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses.

"Trabajaremos en los próximos días, necesitamos discutir más detalles", agregó.

Zelensky anunció que "los occidentales formalizarán las garantías de seguridad para Ucrania en un plazo de 10 días", sugiriendo que las negociaciones continuarán de manera intensa.

Los líderes europeos, incluido el presidente ucraniano, calificaron de "buena y constructiva" la reunión en la Casa Blanca con Trump.

Las conversaciones fueron "intensas", afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayando que no se pueden imponer concesiones territoriales a Kiev.

Merz también expresó su aprecio por el compromiso estadounidense de ofrecer garantías de seguridad.

Hablando de "progresos", el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró cauteloso: "Dudo que Putin quiera la paz", dijo, pidiendo "un aumento de las sanciones" contra Rusia si las negociaciones fracasan.

El líder del Kremlin "no es confiable", observó el presidente finlandés Alexander Stubb, señalando que la llamada de Trump al líder del Kremlin durante las conversaciones en la Casa Blanca fue una buena idea.

Sin embargo, queda por ver, enfatizó Stubb, si Putin tendrá el coraje para un encuentro de tal magnitud. (ANSA).