Ucrania: Putin busca escapar a diálogo de paz, Zelensky

El presidente estadounidense, Donald Trump, intenta poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio, sentando a Zelensky y Putin a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, a pesar de las conversaciones de alto perfil de Trump con Putin en Alaska la semana pasada y de las reuniones por separado con Zelensky y líderes europeos en Washington el lunes, ha habido pocos avances tangibles hacia un acuerdo de paz.

Zelensky afirmó que Rusia está "intentando escabullirse de la celebración de una reunión. Francamente, las señales que llegan de Rusia son simplemente indignantes. No quieren poner fin a esta guerra", declaró el líder ucraniano durante un discurso a última hora del jueves.

"Continúan con sus ataques masivos contra Ucrania y sus feroces asaltos en el frente", añadió.

Zelenski ha mostrado su disposición a reunirse con Putin, pero solo después de que sus aliados acuerden garantías de seguridad para Ucrania con el fin de disuadir futuros ataques rusos una vez que cesen los combates.

El presidente ucraniano también ha afirmado que cualquier reunión debería tener lugar en un país europeo "neutral", descartando una cumbre en Moscú, y rechazó la idea de que China contribuya a garantizar la seguridad ucraniana.

Rusia, por su parte, afirmó que Ucrania no parecía interesada en una paz "a largo plazo", acusando a Kiev de buscar garantías incompatibles con las exigencias de Moscú.

Trump ha establecido un plazo de dos semanas para evaluar las posibilidades de un acuerdo de paz, y advirtió que "quizás tendría que adoptar una estrategia diferente" si las conversaciones fracasaran.

Zelenski también adelantó que tanto Moscú como Kiev se preparaban para nuevos combates. Rusia estaba concentrando tropas en el frente sur y Ucrania estaba probando un nuevo misil de crucero de largo alcance, afirmó.

Sus comentarios se produjeron después de que Rusia lanzara cientos de drones y misiles contra Ucrania durante la noche —el mayor bombardeo desde mediados de julio—, que causó la muerte de una persona en la ciudad occidental de Leópolis y heridas a muchas otras.

Los misiles rusos también alcanzaron un complejo industrial estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania, hiriendo a 23 personas, según informó el jefe de la administración militar regional.

El presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, Andy Hunder, afirmó que Moscú pretendía "destruir y humillar" a las empresas estadounidenses en el país.

Zelenski calificó el ataque como "un ataque deliberado contra propiedad estadounidense".

Un bombardeo posterior sobre la ciudad de Jersón causó la muerte de una persona y heridas a más de una docena, según informó un funcionario local.

En la parte de la región ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia, dos personas murieron y al menos 21 resultaron heridas tras un bombardeo ucraniano, según declaró el jefe regional instalado por Rusia, Denis Pushilin.

En el frente, Rusia se atribuyó el viernes la captura de tres aldeas en la región de Donetsk, al este de Ucrania, intensificando la presión militar sobre el terreno, ya que los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto se han acelerado en las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa ruso declaró en un comunicado publicado en Telegram que había capturado las aldeas de Katerynivka, Volodymyrivka y Rusyn Yar en la región, anexionada por Moscú.

El ejército ruso ha incrementado sus avances territoriales en los últimos meses frente a fuerzas ucranianas más pequeñas y menos equipadas. (ANSA).