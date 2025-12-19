Ucrania.- Putin deja la puerta abierta a una tregua temporal para celebrar elecciones en Ucrania

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de decretar una tregua temporal para celebrar elecciones en Ucrania, una demanda que ha venido lanzando Estados Unidos y por la que su par ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró a favor por primera vez hace unos días si se cumplieran las medidas de seguridad necesarias. "Estamos dispuestos a considerar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, absteniéndonos de realizar ataques", ha dicho este viernes en un encuentro con la prensa y la ciudadanía para hacer balance del año. Ucrania, presionada por un Donald Trump que ha recordado a Zelenski en varias ocasiones desde que regresó a la Casa Blanca que ha de convocar elecciones, ha condicionado cualquier proceso electoral a obtener garantías de seguridad. Unas garantías de seguridad que Moscú no ha obtenido durante estos años y no por ello no ha celebrado elecciones, según se ha jactado Putin, que ha puesto como condición para sellar esta tregua que los ciudadanos ucranianos que residen en Rusia puedan participar libremente en esos comicios. Putin ha señalado que "tarde o temprano" las actuales autoridades de Kiev han de legitimarse y eso pasa irremediablemente por las urnas. Sin embargo, ha advertido de que "si pretenden utilizar las elecciones únicamente para frenar la ofensiva militar rusa, se equivocan", según recoge la agencia Interfax. Tampoco ha dejado pasar la ocasión para recordar los casos de corrupción que han aflorado estos últimos años en Ucrania, alguno de ellos salpicando incluso al círculo cercano de Zelenski, y ha señalado que debido a ellos se podría incluso considerar la gestión de "algún tipo de administración externa".